Ein Spieler in Call of Duty: Modern Warfare zeigt einen Clip, wie er gleich 3 Camper in Seelenruhe ausgeschaltet und niemand ihn dabei gestört hat.

Das ist die Situation: Der reddit-User how-bout-nahh zeigt, wie man ein Camper-Nest ganz in Ruhe ausschalten kann. Er selbst ist beeindruckt davon, dass niemand ihn davon abgehalten hat.

Der Clip hat mittlerweile über 12.000 Upvotes und Zuschauer zeigen sich beeindruckt davon, dass seine Gegner ihn nicht bemerkt haben.

Unaufmerksame Camper werden bitter bestraft

Das ist der Clip: Wir binden euch hier das Video ein, das die 3 Kills gegen den Camper zeigt:

Besonders beeindruckend ist, dass der Spieler genügend Zeit hat, um die Gegner der Reihe nach per Nahkampf auszuschalten. Dabei winkt er immer wieder einen Hund rüber, der sich einen Camper nach dem anderen schnappt.

Das Ganze dauert über 15 Sekunden und in dieser Zeit ist der Spieler komplett unbeobachtet. Niemand der Gegner bemerkt, dass ihre Sniper-Mitspieler erledigt werden.

Erst nachdem alle 3 Camper ausgeschaltet sind, wird ein weiterer Spieler auf den Nahkämpfer aufmerksam und schießt.

Camper-Nester werden immer wieder gern ausgehoben. Ein anderer Spieler hat gleich 12 Camper eliminiert und wird dafür von zahlreichen Zuschauern gefeiert.

Was sagen andere Spieler dazu? Die zeigen sich beeindruckt davon, dass der Spieler so viel Zeit im feindlichen Gebiet verbringen kann, ohne erledigt zu werden.

Birdgreen25 sagt: „Wo findest du Spieler wie diese? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich im letzten Match gegen Gott selbst gespielt habe.“

Andere Spieler feiern die Animation mit dem Hund. So sagt XtremeK1ll4: „Lob an den Hund, der nur geduldig darauf gewartet hat, dass du nickst, bevor er selbst ein Genick bricht.“

Gibt es noch mehr solcher Kills? Zuletzt sorgte ein Schild-Trupp für Lacher. Sie kesselten ihren Gegner lange ein und dieser hatte keinerlei Chance gegen sie.

Ein anderer Clip zeigt einen einhändigen Gamer, der in Modern Warfare dominiert und andere Spieler alt aussehen lässt. Seine Clips begeistern tausende Zuschauer und lässt sie staunend zurück.