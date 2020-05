Einhändiger Gamer dominiert in CoD MW – Lässt andere Spieler alt aussehen

In Call of Duty: Modern Warfare beeindruckt aktuell ein Gamer mit Handicap. Er spielt nämlich nur mit einer Hand, doch dürfte besser als so einige von euch sein.

Um diese Clips geht es: Auf reddit ist ein Video aufgetaucht, der diverse Clips von einem einhändigen Gamer zeigt. Dabei sieht man auch, wie der Spieler den Controller steuert.

Er überrascht damit viele Zuschauer, denn trotz seines Handicaps zeigt er sein Können und landet so einige knifflige Kills.

Gamer mit Handicap dominiert in Modern Warfare

Das ist der Clip: Über 16.000 Upvotes hat das Video bereits, was so einige Highlights von dem Gamer zeigt. Der Clip stammt von einem Kumpel des Spielers, der erklärt, dass dieser von Geburt an einhändig ist und mit dem Clip andere Betroffene inspirieren möchte.

Dabei sind einige Kills mit der Sniper und enge Gefechte, die er für sich entscheiden konnte. Generell scheint er gerne mit einem Scharfschützengewehr zu spielen, denn selbst auf der engen Map von Shipment hat er die Waffe Kar 98k, die eigentlich für weite Strecken gedacht ist, ausgerüstet.

Was sagen Zuschauer dazu? Die zeigen sich beeindruckt von den Skills des Spielers. So heißt es beispielsweise von Reconic4K: „Na toll, jetzt fühle ich mich schlecht, weil ich 2 Hände habe und nicht so gut bin wie er.“

Andere sagen ebenfalls, dass er besser spielt als sie selbst und es beeindruckend ist, wie gut er trotz seines Handicaps ist.

Gibt es noch mehr solcher Clips? Immer wieder beeindrucken Spieler mit Handicaps in Videospielen. In FIFA 20 beeindruckt beispielsweise ein brasilianischer Streamer, der nur mit seinen Füßen spielt, da er von Geburt an keine Arme und Hände hat.

In Call of Duty gibt es auch andere beeindruckende Spieler. So stellte ein Squad im Battle Royale Warzone einen neuen Rekord auf und sammelten ganze 138 Kills in nur einer Runde. Hierbei wurde allerdings ohne Handicap gespielt.