Schild-Trupp in CoD MW lässt Opfer keine Chance – So kontert ihr den Riot-Shield

In einem Match bei Call of Duty: Modern Warfare gehen 5 Spieler zusammen mit Einsatz-Schilden auf ihr armes Opfer los und sperren es sogar kurz ein. MeinMMO zeigt euch die fiese Aktion und gibt Tipps, wie ihr euch vor solchen Übergriffen schützen könnt.

Was war da los? In einer Runde „Cyberangriff“ kam es bei Call of Duty: Modern Warfare zur Unterzahl-Situation. In der letzten Runde des Matches stand es 5 gegen 1 und die einzige Hoffnung des Teams war bereits auf der Flucht vor einem Gegner mit Einsatz-Schild.

Statt den letzten Spieler direkt zu erledigen, entschied sich das komplette 5er-Team zu einem Übergriff und setzte den armen Überlebenden mit 5 Riot-Shields unter Druck. Um mit dem Schild Schaden zu verursachen, muss man echt nah ran an das Ziel. Doch selbst als der Feind in Reichweite war, erledigten sie ihn nicht sofort.

Alle 5 Einsatz-Schilde positionierten sich um den Gegner und sperrten ihn damit ein. Er war mehrere Sekunden gefangen und konnte sich nur mit Mühe befreien. Der wackere Kämpfer schafft es dann noch, 2 seiner Gegner mit einer Schrotflinte umzuhauen, doch am Ende erledigt ihn der Clip-Ersteller mit einem Vollstrecker.

Schild-Gefängnis bringt Hass & Zuspruch für den Ersteller

Wie sah die Aktion aus? Den Clip hat „Jalckxy“ auf reddit veröffentlicht und wir haben ihn hier für euch eingebunden:

Wie der Titel des Threads verrät, fühlte sich „Jalckxy“ etwas schuldig für die Aktion („Ich fühle mich richtig schlecht für diesen Typen“). Sein Team lag deutlich in Führung und er war der letzte Gegner in der letzten Runde. So entschieden sie, sich einen kleinen Spaß zu erlauben und die Schild-Party abzuziehen. Allerdings freute das nicht unbedingt jeden Zuschauer.

Welche Reaktionen gab es dazu? Die Meinungen zu dem Clip gehen teilweise weit auseinander. Auf der einen Seite finden einige das Video cool, auch weil man hört, dass der Trupp viel Spaß in der Runde hatte. Auf der anderen Seite stehen die Spieler, die genervt von den Riot-Shields sind und solche Aktionen als hoch-toxisch empfinden.

computersare8ad: „Wie nennt es sich, wenn man schon 3 Stufen über toxisch ist?“

Tonychina23: „Das ist der Grund, warum Riot-Shields brechen oder zumindest reißen sollten, um etwas Schaden durchzulassen, wenn sie selbst genug Schaden abbekommen haben.“

GabeR49: „Viele haben es versucht. Nur wenige waren erfolgreich. Gut gemacht.“

SphnctrGobln: „Wie kann man sich darüber aufregen? lol Ich wäre begeistert, wenn das jemand mit mir machen würde. Ich hätte was zum Lachen und dann gehts einfach in die nächste Runde.“

Auf den letzten Kommentar regierte der Thread-Ersteller „Jalckxy“ und meinte: „Du würdest mir nicht glauben, wie viel Hass ich von diesem Post abbekommen habe.“

Da der Schild auf dem Rücken sitz, wenn ihr die andere Waffe in der Hand haltet, schützt es auch von hinten.

Neben der Grundsatz-Diskussion über die Schilde entwickelte sich ein Gespräch über die besten Mittel gegen Spieler oder ganzen Teams mit dem Einsatz-Schild.

Baut euch eine Anti-Schild-Klasse oder lasst eine Granate übrig

Was für Tipps geben die Spieler? Habt von den folgenden Items/Aufsätzen immer etwas dabei oder baut euch ein Anti-Schild-Loadout und wechselt in einem Match auf diese Klasse, wenn ihr bemerkt, dass die Gegner viel mit dem Riot-Shield arbeiten.

Wichtig sind Angriffe, die Flächenschaden verursachen (AoE-Damage):

Thermit – Setzt eine „Klette“ mit einem direkten Treffer

Drachenatem-Munition – Verbrennt die Feinde mit den Feuerschüssen eurer Schrotflinte

Molotovs – Werft die feurigen auf oder vor eure Gegner, damit sie an dem Feuerschaden eingehen

RPG – Schießt eine Rakete knapp hinter oder neben dem Schild-Feind, um ihn zu erledigen

Armbrust mit Explosiv-Geschossen – Kann in der Warzone die K.O.-Phase nehmen und hilft gegen Schild-Gegner, wenn ihr sie mit der Explosion trefft

Schrapnell und Aufstocken – Die beiden Perks geben euch mehr Granaten

Die Einsatz-Schilde bei Call of Duty sind ein Thema für sich und spalten die Community. Viele sagen, dass dieses Gadget nichts in einem Shooter wie CoD zu suchen hätte. Doch damit es nervig wird, muss man auch damit umgehen können. Manchmal ist es nämlich ganz einfach, einen Typen mit Schild aus den Latschen zu hauen.

Was sagt ihr zum Riot-Shield? Bereicherndes Gadget oder unnötiges Spielzeug?