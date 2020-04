In Call of Duty: Modern Warfare zeigen 2 Spieler, wie Teamwork aussehen sollte. Die Gegner verzweifeln an ihrer Taktik – Die Community feiert die beiden.

Um diesen Clip geht’s: Im Multiplayer-Modus von Call of Duty: Modern Warfare geht es heiß und actiongeladen her. Zwei Spieler zeigen jetzt aber, dass harmonisches Teamwork die stumpfe Haudrauf-Attacken hervorragend kontert.

Der neuste Clip, der die CoD-Community in Staunen versetzt, stammt von Ionite99 und trägt den Titel „Teamwork makes the dream work“, also Teamarbeit macht den Traum wahr.

Schaut euch hier an, wie die beiden Kämpfer mit Leichtigkeit alles abwehren, was ihnen entgegengeworfen wird und dabei ordentlich austeilen:

Teamwork makes the dream work. from modernwarfare Die Gegner haben keine Chance das HQ einzunehmen

Was macht die Aktion so cool? Das Besondere an dem Clip ist, wie gut die beiden Soldaten zusammen agieren. Der eine gibt durch den Einsatzschild Deckung, während der andere mit seinem Karabiner alles wegholzt. Dabei wird aber nicht stumpf der Schild hochgehalten und gehofft, eine feindliche kugel könne sich darin verirren. Nein, die beiden Teammates positionieren sich stets neu und ergänzen ihre Spielweisen hervorragend.

Was hier so geschmeidig aussieht, ist er Praxis gar nicht so einfach. Es wirkt schon beinahe wie ein koordiniertes SWAT-Team, kein Wunder, dass die Feinde dem kaum etwas entgegenzusetzen haben.

Community meint: „So soll der Einsatzschild benutzt werden“

Die Spieler sind begeistert: Auf reddit sind die User sichtlich angetan von dem Teamwork und feiern die beiden Taktiker. Besonders viel Lob bekommt der Verteidiger ausgesprochen. Auch wird anerkennend erwähnt, dass der Schildträger nicht egoistisch in der Ecke sitzt, sondern aktiv seine Kameraden schützt.

Nette Teamarbeit! Der Schild wird so unterschätzt. Ich benutze ihn ziemlich oft und ich merke selten, dass meine Teamkollegen mit mir als Deckung mitziehen. Sitting_WOLF via reddit

Diese Tipps geben die Zuschauer: Neben Tipps, wie man als Team zusammenspielt, liest man in den Kommentaren oft, wie man diese Spielweise kontern könnte.

Auch in Warzone könnt ihr den Einsatzschild in die eigenen Loadouts packen

Es wird beispielsweise empfohlen erst eine Blendgranate loszulassen und dann eine C4-Ladung hinter die Schildkröten-Formation zu werfen. Andere wiederum erwidern, dass die besonderen Perks KRD und Kampfgestählt sowie das Trophy-System die Schild-Kombination zur uneinnehmbaren Festung machen.

Seid ihr in Call of Duty: Modern Warfare als einsamer Wolf unterwegs oder setzt ihr auf starkes Teamwork, um euch den Sieg zu sichern? Wem die gemächliche Schildkröten-Action des Einsatzschildes nicht so zusagt, der liest hier, warum man als schneller Spieler aktuell immer ein Messer dabei haben sollte.