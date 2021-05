Irre Verfolgungsjagd in CoD Warzone zeigt, wie ihr den Kampf Auto vs. Auto gewinnt

In einem Clip der Call of Duty: Warzone liefern sich zwei rasante Autofahrer eine filmreife Verfolgungsjagd. Der Sieger zeigt gleich dazu, wie ihr euch in einem Duell Auto vs. Auto verhalten solltet, um das Match der Gegner „auszubremsen“.

Fahrzeuge gehören in Call of Duty: Warzone zu den stärksten Waffen, denn sie erledigen euren Feind mit einem „Treffer“. Beim Kampf Fahrzeug gegen Fahrzeug sieht das etwas anders aus. Treffen die Autos aufeinander, gibt es meist nur einen ausgiebigen Funkenregen – wirklich viel Schaden nehmen die Fahrzeuge dabei nicht.

Doch es gibt eine Möglichkeit, wie ihr das Fahrzeug eures Feindes in einem Blechkampf zwischen zwei Autos trotzdem zerstören könnt. Ein Clip auf reddit zeigt erst den Kampf zweier Derby-Fahrer und am Ende einen strahlenden Sieger, der sich wohl an das Rennspiel „Burnout“ erinnert hat, um seinen Kontrahenten von der Map zu fegen.

Fahrstunde für meistgesuchte Ziele

Wie sah das aus? Der Clip auf reddit vom User „tip-Z“ zeigt 30 Sekunden voll Fahrzeug-Action in Warzone:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Was ist zu sehen? tip-Z fährt in einem Warzone-Rover im Nord-Osten von Verdansk auf einen SUV zu. Beide Fahrzeug sind nur von einem Spieler besetzt und von vornherein ist klar: tip-Z will seinen Gegner vernichten.

Als Würze für den Stress-Pegel haben beide Fahrer einen „Meistgesucht“-Auftrag aktiviert, der sie mit einem Kronen-Symbol für alle Spieler auf der Karte markiert. Läuft die Zeit ab, kommen gefallene Team-Mitglieder wieder zurück ins Match. tip-Z hat zwar noch einen lebenden Kollegen, doch zwei andere warten auf Rettung.

Mit der Sicherheit eines zweiten Team-Kollegen am anderen Ende der Map attackiert tip-Z das lohnende Ziel. Nach einem fiesen Crash in die Seite des SUV fliegen über mehrere Sekunden glühende Funken. tip-Z versucht alles, um dem besser gepanzerten Konkurrenten irgendwie in Bedrängnis zu bringen – doch so richtig funktioniert das nicht. Auch der Rover von tip-Z nimmt kein Schaden.

Zu diesem Zeitpunkt sieht es so aus, als könnte das Rennen noch durch halb Verdansk laufen. Doch tip-Z sieht irgendwo zwischen Rammen und Kamera-Korrektur eine interessante Gelegenheit: Einen Hügel neben der Straße, der sich hervorragend als Rampe eignet.

tip-Z macht einen Schlenker nach rechts, fährt über die Rampe zurück auf die Straße und zerlegt den feindlichen SUV mit einer Berührung auf dem Dach. Das gegnerische Fahrzeug fliegt direkt in die Luft und hinterlässt dem dankbaren tip-Z ein paar brauchbare Waffen für den Rest seines eigenen „Meistgesucht“-Auftrags.

Der Rover hat zwar auch ordentlich was abbekommen, doch der Sieger des Duells ist eindeutig.

Fahrzeuge in CoD Warzone zerstören – Beste Waffen und Taktiken

Spieler sind begeistert von der Action

Was sagen die Spieler dazu? Der Clip kam auf der Diskussion-Plattform reddit ziemlich gut an. Nach nicht ganz zwei Tagen kommt der Thread mit dem Clip auf 3.800 Likes und hat 100 % Upvotes. Mehr als 100 Kommentare würdigen den Clip, lassen sich über Story von „Fast & Furious“ aus oder erinnern sich nostalgisch an das Action-Rennspiel „Burnout“.

DarkBahamutFFX: „Vertikaler Takedown wie in den guten, alten Tagen von Burnout.“

sekiseki: „Bessere Story als bei Fast [& Furious] 9.“

eff1ngham: „9/10 – DMX lief nicht im Radio“

Warzone ist ein knallhartes Battle Royale und wenn ihr wollt, gibt es euch durchgängig Action. Wenn ihr dazu noch die kleinen Tricks kennt, mit denen ihr eure waghalsigen Aktionen überlebt und meistert, kann das sogar richtig Spaß machen. Hier findet ihr 5 versteckte Mechaniken in Warzone, die euch in solch kniffligen Momenten helfen können.