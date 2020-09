Obwohl die M4A1 mittlerweile viel Konkurrenz hat, zählt sie noch immer zu den besten Waffen in Call of Duty: Warzone. Mit einem bestimmten Setup ist sie sogar richtig stark – OP, wie gleich zwei Experten behaupten. Unabhängig voneinander haben sie sich fast den identischen Build überlegt, der besonders auf mittlere Distanzen richtig reinhaut.

Wer sind die Experten? Nick „Nickmercs“ Kolcheff und Vikram Singh „Vikkstar“ Barn verdienen beide ihr Geld mit Call of Duty. Nickmercs ist vor allem als Twitch-Streamer bekannt, Vikkstar hat zusammen mit anderen Profis mal den schnellsten Sieg in Warzone errungen.

Nach etlichen Veränderungen in der Meta, der Bruen Mk9 als zeitweise stärkster Waffe und der Frage, ob eigentlich die Grau oder die M4A1 das beste Sturmgewehr ist, haben die beiden nun einen neuen Build für die M4 gefunden, mit dem sie äußerst zufrieden sind.

Beide sind davon überzeugt, dass das Setup die M4 zu einer gefürchteten Waffe in Warzone macht. Nickmercs nennt es sogar „die beste M4-Klasse“ in der aktuellen Season 5 von Warzone in seinem englischen Video, das wir hier für euch eingebunden haben:

OP-Build für die M4 in Warzone – Ideal auf Midrange

So baut ihr den Build:

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: M16 Grenadier

Visier: VLK 4,0x-Visier (Vikkstar), Nickmerks dagegen nutzt das Holovisier (Korpskampf)

Munition: 60-Schuss-Magazin

Laser: Taktischer Laser (Vikkstar) oder Unterlauf: Kommando Vordergriff (Nickmercs)

Welches Visier ihr nutzen möchtet, ist Geschmackssache. Das 3,0x-Visier eignet sich jedoch etwas besser für den Kampf auf mittlere Distanz, weswegen wir das eher empfehlen würden.

Laser und Unterlauf machen keinen allzu großen Unterschied. Beide helfen euch dabei, besser zu zielen und der Kommando Vordergriff ist einer der besten Unterlauf-Aufsätze für besseres Aim. Der Laser hilft zusätzlich noch bei der ZV-Geschwindigkeit, ist für Gegner aber auch sichtbar.

Die wichtigsten Aufsätze sind allerdings der Lauf, der Schalldämpfer und das Magazin, die die Stärke der Waffe ausmachen. Im Video zeigt Vikkstar seine Variante des M4-Builds. Wir haben es hier für euch eingebunden:

Wie setze ich ihn am besten ein? Das Setup lässt sich ideal auf mittlerer Reichweite einsetzen, knapp unter der Distanz von DMRs und weiter als die meisten Standard-Sturmgewehre.

Es spielt sich ähnlich wie das starke M4-Setup von jackfrags aus Season 3, verzeiht jedoch mit einem größeren Magazin eher Fehler und kann auch mehrere Gegner am Stück souverän ausschalten. In der Warzone seid ihr damit bestens gerüstet für:

Kämpfe auf den offenen Flächen, wo es wenigstens einige Hügel und Steine als Deckung gibt

weitläufigeren Gebieten wie Airport, Farmlands oder Quarry

Stadtgebiete und Straßen ohne Häuserkampf

Als Ergänzung für ein Loadout eignet sich die Schrotflinte R9-0 mit Drachenatem-Munition bestens, da die M4 mit diesem Setup auf kürzere Distanzen nicht wirklich stark ist. Mit der R9-0 könnt ihr euch zusätzlich gegen Run&Gun-Spieler mit starken MPs schützen.

Wenn ihr euch ein Loadout daraus bauen wollt, habt ihr recht viele Freiheiten. Ein Herzschlagsensor und C4 sind immer brauchbare Ausrüstungen und bei den Perks könnt ihr euch weitestgehend austoben. Overkill ist quasi Pflicht, wenn ihr die R9-0 noch mitnehmen wollt. In unserem Special erklären wir euch die 5 beliebtesten Perks in Warzone und was sie so gut macht.