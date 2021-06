CoD Warzone: Alles zum Schnellreise-System „Red Doors“ – Mit 30 Tür-Standorten

Mit dem Start der Season 4 hat Call of Duty: Warzone wieder ein Schnellreise-System – „Red Doors“. Über diese roten Türen könnt ihr euch schnell über die Map bewegen, doch es gibt einen großen Zufallsfaktor. MeinMMO erklärt euch, wie das System funktioniert, was es euch bringt und zeigt 30 Standorte, an denen rote Türen sein können.

Call of Duty: Warzone versucht sich das zweite Mal an einer Schnellreise im Battle Royale und fährt dieses Mal einen komplett andere Strategie als mit dem ersten Schnellreise-System. Früher gab es die U-Bahn – fester Start, festes Ziel. Mit dem Start der Season 4 gibt es die „Red Doors“ – unklarer Start-Punkt, zufälliges Reise-Ziel.

Damit ihr das neue System der roten Türen zu eurem Vorteil nutzen könnt, geben wir euch hier die nötigen Informationen. Wir zeigen euch die wichtigsten Details zum Schnellreise-System, welchen Loot ihr abstauben könnt und 30 Standorte, an denen bereits rote Türen gefunden wurden.

CoD Warzone: Rote Türen bringen Zufalls-Reise und dicken Loot

Was sind die „Red Doors“? Eine Art Schnellreise-System in CoD: Warzone. Diese roten Türen sind an verschiedenen Punkten in Verdansk zu finden und bringen euch zufällig an einen von 12 verschiedenen Zielpunkten auf der Map. Es gibt fest Punkte, an denen die Türen spawnen können, doch in jedem Match wechseln sich die Tür-Standorte ab. Was bringen die „Red Doors“? Ihr könnt euch damit schnell über die Map bewegen und wenn ihr eine Tür ausgekundschaftet habt, könnt ihr sie zu eurem taktischen Vorteil nutzen – zum Beispiel für eine Flucht. Es gibt jedoch auch einen fetten Loot-Raum am Zielpunkt, der euch starke Items liefert wie verbesserte Drohnen, haltbare Gasmasken oder den Spezialisten-Bonus. Was sollte ich noch wissen? Laut den Berichten gibt es in den normalen „Battle Royale“- und Beutegeld-Matches von Warzone pro Match nur 3 Türen. Von den 30 Standorten, die wir euch in diesem Artikel zeigen, sind also wohl nur 3 rote Türen aktiv.



Die roten Türen sind außerdem nicht exklusiv für den Öffner und sein Team. Flüchtet ihr durch eine der Türen auf die andere Seite der Map und ein gegnerisches Team folgt euch, dann solltet ihr den Übergangs-Punkt im Auge haben und feuerbereit sein – die Feinde können die Tür dann auch verwenden.

Von „Old Mine“ nach „Promande East“ in wenigen Sekunden – hier seht ihr die roten Türen in Action:

CoD Warzone: Wo sind die roten Türen? – 30 Standorte

Wo finde ich die roten Türen? Insgesamt gibt es wohl 30 rote Türen in Verdansk ’84, die sich auf 7 grobe Standorte verteilen:

Wir zeigen euch die einzelnen Standorte mit kurzen Weg-Beschreibungen. Wollt ihr euch die Spawnpunkte der roten Türen selbst im Video ansehen, binden wir euch hier den Guide vom englischen YouTuber „Geeky Pastimes“ ein:

Rote Türen 1 – 6 bei Summit

1. rote Tür: Betretet das Haupthaus von Summit von der unteren Ebene und haltet euch links, um die Treppen hochzugehen. Auf dieser Ebene kann die Tür sein

2. rote Tür: In dem größten Haus östlich der Schlucht von Summit

3. rote Tür: Springt von der oberen Summit-Etage in westlicher Richtung in den Zwischenraum und betretet den Raum Richtung Westen

4. rote Tür: Auf der östlichen Seite des Summit-Haupthauses gibt es Treppen, die euch in ein innenliegendes Treppenhaus bringen – ganz unten im Treppenhaus

5. rote Tür: In dem Lagerhaus direkt neben dem größten Haus auf der östlichen Schluchten-Seite sein

6. rote Tür: In der ersten Etage von dem Haus direkt neben der Gondel-Station auf der westlichen Schluchten-Seite

Rote Türen 7 – 11 bei Salt Mine

7. rote Tür: In der obersten Etage der Fabrik ganz hinten in der Salt Mine

8. rote Tür: Nordwestlich auf der ersten Etage in den Räumen unter dem großen Turm

9. rote Tür: Es gibt 2 Häuser im Zentrum der Salt Mine, die denselben Grundriss haben. Im westlichen kann eine Tür sein

10. rote Tür: Im größeren Haus südwestlich von Salt Mine in der – erste Etage im Südwesten des Hauses

11. rote Tür: Das größere Haus im Süden von Salt Mine – oberste Etage eher im Westen des Hausen

Rote Türen 12 – 13 bei Old Mine

12. rote Tür: Im größeren, nördlichen Haus. Betretet das Haus vom Osten aus

13. rote Tür: Im großen südlichen Haus – dem Raum direkt neben den Bahnschienen

Rote Türen 14 – 19 bei Factory

14. rote Tür: In der nördlichen, großen Fabrikhalle im Südwesten der Halle

15. rote Tür: Im unfertigen Flugzeug, das da rumsteht – Richtung hinteres Abteil

16. rote Tür: Betretet die größte Fabrikhalle im Süden von Factory über den westlichen Eingang und springt unter den unfertigen Flieger

17. rote Tür: Auf dem Vordach Richtung Nordosten der größten Fabrik – die Tür ist draußen und schaut Richtung Süden

18. rote Tür: Im Keller des Hauses ganz unten rechts in Factory – Betretet den Keller nördlich des Hauses und lauft durch in den letzten Raum, der westlich unter dem Haus ist

19. rote Tür: Wieder im Haus unten rechts, aber diesmal auf dem Dach des roten Hauses innerhalb

Rote Türen 20 – 24 bei Stadium

20. rote Tür: Bei der Anzeigetafel links die Treppe hoch, direkt an der Wand

21. rote Tür: Wenn ihr von Nordosten aus durch die Tür in der Mitte vom Stadion geht, im Raum rechts

22. rote Tür: Wenn ihr von Nordosten aus durch die Tür in der Mitte vom Stadion geht, im Raum links

23. rote Tür: Lauft die große Tribüne im Südwesten ein Stück hoch und geht links in die Tribüne hinein – haltet euch hier rechts

24. rote Tür: Steuert den Eingang des Stadions im Südwesten an, auf der linken Seite neben dem großen Durchgang

Rote Türen 25 – 26 im Nakatomi Tower

25. rote Tür: Lauft über das mittige Treppenhaus in Ebene 2 und haltet euch links

26. rote Tür: Nehmt im Fahrstuhlschacht das Seil in die 30. Ebene und geht über die Treppen im Raum links eine weitere Ebene nach oben. Im östlichen Teil findet ihr eine Tür zu einem Treppenhaus. Geht eine weitere Ebene hoch auf Ebene 32 und im südlichen Teil kann eine Tür sein

Rote Türen 27 – 30 beim Bauernhof westlich von Hills

27. rote Tür: An der östlichen Seite der Windmühle im Norden des Bauernhofes

28. rote Tür: Im nordwestlichen Teil der größten Scheune auf dem Bauernhof

29. rote Tür: Wieder in der größten Scheune, wenn ihr von drinnen Richtung Nordosten heraus schaut

30. rote Tür: Im Erdgeschoss des zweitgrößten Hauses nordöstlich auf dem Bauernhof

CoD Warzone: Wohin bringen mich die roten Türen? – 12 Zielpunkte

Den Zielpunkt eurer Reise mit den roten Türen könnt ihr bislang nicht selbst festlegen. Ihr lauft durch die Tür und kommt in einem der zwölf Loot-Räume heraus:

Nordöstlich der Military Base – Gitter D1 Ganz im Süden der westlichen Seite von Verdansk, Bunker 00 – Gitter D8 Nördlich des Flughafen-Towers – Gitter C3 Mitten in der Salt Mine – Gitter G3 Im Zentrum von Lumber – Gitter I5 In der Factory – Gitter D5 Bei Promenade East – Gitter E7 In dem Schulgebäude beim ausgetrockneten Fluss – Gitter E3 Im südlichen Farmland – Gitter H7 In Storage Town – Gitter C5 Nördlich von Lumber, in der Nähe der Polizeistation bei der Brücke – Gitter H4 Westlich von Boneyard – Gitter B6

Die Loot-Räume können nur durch die „Red Doors“ betreten werden und sind ansonsten geschlossen – wenn Spieler versuchen, von draußen in die Räume zu kommen, haben manche Türen sogar tödliche Argumente dagegen.

Da es wohl nur 3 rote Türen in einem Match gibt, ist die Schnellreise nicht mehr so planbar wie früher mit den U-Bahnen. Doch der Effekt dafür umso größer. Findet ihr eine rote Tür, könnt ihr die Information für eure Taktik verwenden und / oder eine ordentliche Ladung Loot einsacken. Folgen euch Teams durch die Tür, dürfte das zu interessanten Duellen führen.

Wollt ihr die Türen effektiv nutzen, schaut euch das Video oben im Artikel an, lauft vielleicht die Stellen in Beutegeld mit unserem Guide einmal ab und merkt euch die Positionen für eure Battle Royales. Ein kurzer Blick auf die möglichen Standorte, wenn ihr eh schon in der Gegend seid, kann dann sehr wertvoll sein.

Season 4 kommt nicht nur mit einer Schnellreise, sondern soll am Ende auch 5 neue Waffen ins Spiel bringen. MeinMMO zeigt euch, wie ihr die Waffen bekommt.