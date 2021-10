CoD Warzone: So schafft ihr schnell die 9 Halloween-Aufgaben und gewinnt die neue MP

Das gruselige Halloween-Event von Call of Duty: Warzone ist gestartet. Ihr könnt euch in einem düsteren Modus 9 Halloween-Items besorgen und eine neue Maschinenpistole abstauben. MeinMMO zeigt euch, wie ihr die Aufgaben schnell erledigt und welche Aufgaben in Black Ops Cold War aktiv sind.

Unter der Terror-Herrschaft von „Ghostface“, dem Killer aus den Scream-Filmen, ist derzeit der Modus „Geister von Verdansk“ in Call of Duty: Warzone gestartet. Anstatt eines Gulags, verwandelt ihr euch bei einem Tod zu Geister und wenn ihr noch am Leben seid, terrorisiert euch das Battle Royale mit Halluzinationen und den altbekannten, fiesen Jump-Scare-Kisten.

Doch ihr könnt euch im Rahmen des Events auch ein paar schaurig schöne Cosmetics mit Halloween-Thema einsacken. Packt ihr alle 9 Aufgaben, schaltet ihr zusätzlich die neue Maschinenpistole LAPA SMG frei. Wir zeigen euch alle Aufgaben und wie ihr sie schnell erledigt.

1. Aufgabe – Die Toten erwecken

Spiele 5 Partien „Die Geister von Verdansk“

Die erste Aufgabe ist denkbar einfach – ihr sollte den Event-Modus „Geister von Verdansk“ spielen. Allerdings ist der Abschluss ein wenig tückisch, denn ihr müsst die Matches unbedingt zu Ende spielen. Verlasst ihr das Reich der Warzone-Geister früher, zählt das Match nicht für den Fortschritt.

Am schnellsten funktioniert diese Aufgaben, wenn ihr euch mit einem kompletten Team oder Solo ins Match stürzt und euch direkt erledigen lasst. Das ist jedoch nicht zu empfehlen, da die anderen Aufgaben ebenfalls mit dem Modus zusammenhängen und ihr deswegen sowieso die ein oder andere Runde spielt.

2. Aufgabe – Nur über meine Leiche

Seid als Team 3 Mal in den Top 10 von „Geister von Verdansk“

Insgesamt lauern 100 Spieler in der Event-Playlist auf euren Tod und ihr müsst über 20 Teams überleben, um die Aufgabe zu schaffen. Das ist dank der Geist-Mechaniken aber gar nicht so schwer. Wenn ihr down geht und zum Geist werdet, könnt ihr nämlich relativ passiv spielen und bekommt trotzdem viele Möglichkeiten, euch wiederzubeleben.

Dafür müsst ihr „Seelenfragmente“ der Feinde einsammeln und jeder erledigte Gegner lässt ein solches Fragment fallen. Schaut ihr auf die Map, dann könnt ihr oft viele dieser Fragmente entdecken – selbst im späteren Verlauf des Matches.

Spielt vorsichtig und bleibt lange im Match. Geht ihr down, schleicht als Geist über die Map und belebt euch wieder, ohne Gegner anzugreifen. So kommt ihr ziemlich einfach in die Top 10.

Grüner Kreis: Seelenfragment / Roter Kreis: feindlicher Geist

3. Aufgabe – Geistreich

Schalte 10 feindliche Geister aus

Für diese Aufgabe müsst ihr „am Leben“ sein, weil ihr als Geist anderen Geistern keinen Schaden zufügen könnt. Am besten schützt ihr euch vor Geistern, wenn ihr euch außerhalb eines Hauses aufhaltet und genügend Platz zwischen euch und den fiesen spektralen Feinden lasst.

Eine gute Möglichkeit, um Geister für Kills in die Falle zu locken, sind die Seelenfragmente im späteren Verlauf einer Runde. Wenn ihr wisst, dass ein Gegner in einem Raum gestorben ist, dann wird eines der Fragmente für Geister auf der Map angezeigt. Diese Geister werden versuchen, das Fragment einzusacken. Haltet euch bereit – sie werden kommen.

Ein weiterer Tipp, der leider in vielen Horror-Filmen nicht beachtet wird: Bleibt zusammen. Die Geister können euch verwirren, sind aber eher schwach. Zu zweit oder zu dritt habt ihr auch gegen mehrere Geister eine Chance,

4. Aufgabe – Leben und Tod

10 Menschen ausschalten, während ihr ein lebender Operator seid

Was wäre ein Live-Event in einem Shooter ohne reine Kill-Challenge. Hier müsst ihr einfach lebende Gegner erledigen, die noch keine Geister sind. Spielt ihr im Team, könnt ihr eure Geister-Kollegen nutzen, um Kills zu sammeln. Denn als Geist habt ihr eine andauernde Aufklärungsdrohne und seht Feinde hervorgehoben.

Helft als Geist bei der Aufklärung und lasst die „Lebenden“ die Kills einsacken. Danach holt ihr euch als Geist die Seelenfragmente der Gefallenen.

5. Aufgabe – Zu Tode erschrocken

Erledigt 5 lebende Operator, während ihr ein Geist seid

Das dürfte die schwierigste Aufgabe des gesamten Events sein. Als Geist müsst ihr Nahkampf-Kills landen und habt keinen Fernkampf-Schaden – ihr müsst also nah ran an den Feind und seid selbst nicht besonders stabil.

Nutzt euren „Spektral-Schlag“, um Feinde zu verwirren und versucht dann hinter den Gegner zu kommen. Ihr braucht bei einem voll gepanzerten Gegner 5 Angriffe, um den Feind zu legen. Kommt ein weiterer Gegner um die Ecke, macht euch mit eurem „Teleport“ vom Acker.

Seid ihr sicher, dass kein weiterer Feind in der Nähe ist, nutzt den Teleport zum Angriff: Verwirrt den Feind, beamt euch hinter den Gegner und führt einen Vollstrecker aus – dadurch geht der Gegner direkt down.

6. Aufgabe – Buh!

Steigt als Operator wieder ein, nachdem ihr ein Geist wart

Für diese Aufgabe müsst ihr entweder 3 der Seelenfragmente sammeln oder einen Gegner mit einem Vollstrecker erledigen. Beides belebt euch wieder und bringt euch als lebender Operator wieder zurück ins Spiel. Vollstrecker funktionieren übrigens auch bei Feinden, die down geschossen wurden und am Boden liegen.

7. Aufgabe – Das Böse ist hier machtlos

Besuche 3 Orte mit heiligem Boden, um deine Angst zu senken

In dem Event-Modus habt ihr eine Art „Angst-O-Meter“. Je höher die Anzeige steigt, desto mehr beeinträchtigt euch Warzone bei eurem Gameplay. Da gibts ein paar fiese, optische Effekte, die euch sogar die Sicht für einen Moment nehmen. Durch den Besuch von „heiligem Boden“ könnt ihr eure Angst langsam wieder runterfahren. Solange der heilige Boden aktiv ist, können Geister diesen Bereich nicht betreten.

So sehen die heiligen Bereiche auf der Map aus.

Weitere Aktionen, die eure Angst verringern:

Gegnerischen Spieler oder Geist eliminieren

Team-Kamerad wiederbeleben

Auftrag abschließen

8. Aufgabe – Wer ist da?

Gehe 3 Mal ans Telefon

Überall auf der Map findet ihr Telefone. Hört ihr ein Klingeln, dann müsst ihr die Geräte noch finden – was nicht immer ganz so einfach ist. Allerdings gibt es wirklich viele Telefone auf der Map und ihr braucht euch keine Sorgen machen, dass ihr die 3 nicht findet. Geht an das Telefon und interagiert damit.

Was euch Sorgen machen sollte, sind die Auswirkungen des Telefonats. Am anderen Ende sitzt Ghostface, der einen typischen Satz aus den Filmen parat hat und damit euer Angst-O-Meter steigen lässt. Wir konnten bisher keine positiven Auswirkungen eines Telefonates feststellen – entweder, es passierte gar nichts oder die Angst-Anzeige ging nach oben.

9. Aufgabe – Wovor fürchtest du dich?

3 Halluzinationen bei vollem Angst-O-Meter

Spielt ihr ein paar Runden „Geister von Verdansk“, dann dürftet ihr diese Aufgabe nebenbei erledigen. Viele Aktionen im Spiel sorgen für steigende Angst und die Anzeige kann rasant steigen.

Die Halluzinationen während einer vollen Anzeige sind ziemlich übel. Meistens handelt es sich dabei um eine Animation, die euch während des Matches angezeigt wird und eure Sicht versperrt. Es kann sogar zu „Phantom-Beschuss“ kommen und ihr erhaltet alle Anzeichen von Beschuss, aber keinen Schaden – sehr verwirrend.

Aktionen, die eure Angst erhöhen:

Schaden aus allen Quellen

Camping

Tote Gegner oder Geister sehen

Team-Kameraden wurden gedownt oder gekillt

Die 9 Aufgaben von Cold War in der Übersicht

Auch im Multiplayer- und Zombie-Modus von Black Ops Cold War könnt ihr euch 9 Halloween-Items besorgen und am Ende steht die neue MP zum Freischalten. Hier die Challenges in der Übersicht:

Schöne Spukerei 5 Matches im Mehrspieler oder Zombies in der Event-Playlist Todesopfer 200 Kills auf „Nuketown Halloween 24/7“ oder Kürbisköpfe im Zombie-Modus Keiner kommt lebendig raus Top 3 beim Scream-Deathmacht oder Evakuierung bei Halloween-Outbreak Abstand halten! 30 Kills bei „Infiziert Halloween“ oder Spezial- und Elite-Gegner in Zombies Der Preis des Schlächters 10 Nahkampf-Kill im Multiplayer oder Schlächter-Medaillen in Zombies Süßes oder Saures Öffne 5 „Furchträte“ im Mehrspieler- oder Zombie-Modus (Rote Kisten) Wer hat Angst vor Geistern? 50 Kills mit „Geist“ als Perk oder Zombies mit aktiviertem „Ätherschleier“ Absoluter Alptraum 3 Mal 3 Kills ohne Sterben im Multiplayer oder Gemetzel-Medaillen in Zombies Spiel mit dem Feuer 5 Kills durch Feuerschaden in Multiplayer oder Feuerschaden-Mehrfachabschuss-Medaillen in Zombies

Warzone & Cold War: Alle Belohnungen und die MP freischalten

Wie bekomme ich die neue MP? Um die neue LAPA SMG zu bekommen, müsst ihr in einem der beiden Spiele alle 9 Aufgabe erledigen – Warzone ODER Cold War. Es reicht nicht, wenn ihr in Warzone 5 Aufgaben erledigt und dann noch 4 in Cold War. Entweder, ihr macht alle 9 in Warzone oder alle 9 in Cold War.

Solltet ihr die Aufgabe nicht während des Events schaffen, könnt ihr die neue Maschinenpistole auch nach dem Event über eine andere Herausforderung freispielen.

Eine weitere Möglichkeit ist das kaufbare Bundle im CoD-Shop. Für 1.200 CoD-Points (etwas mehr als 10,- €) könnt ihr euch einen Bauplan der Waffe sofort kaufen. Allerdings gibt es die Basis-Waffe nicht dazu – ihr levelt die Waffe bei Benutzung, habt aber noch keinen Zugriff auf die Aufsätze und könnt nur den unveränderten Bauplan verwenden.

Alle freispielbaren Event-Cosmetics von Warzone:

Aufgabe: Waffenbauplan M82 Aufgabe: Uhr Aufgabe: Talisman Aufgabe: Emblem Aufgabe: Fadenkreuz Aufgabe: Sticker Aufgabe: Visitenkarte Aufgabe: Sticker Aufgabe: Talisman

Alle freispielbaren Event-Cosmetics von Cold War:

Aufgabe: Waffenbauplan Straßenfeger Aufgabe: Uhr Aufgabe: Talisman Aufgabe: Emblem Aufgabe: Fadenkreuz Aufgabe: Sticker Aufgabe: Visitenkarte Aufgabe: Arcade-Spiel Aufgabe: Talisman

Das Halloween-Event erinnert an das Event aus dem ersten Warzone-Jahr, macht jedoch einiges anders. Statt Zombies sind Geister unterwegs und sorgen so für eine interessante Abwechslung im nächtlichen Verdansk.

Dazu könnt ihr euch mit nur ein paar Runden viele Cosmetics besorgen und eine neue Waffe abstauben. Wenn ihr auch noch Tipps habt, wie man schneller an die einzelnen Belohnungen kommt, lasst uns gern ein Kommentar da.

Wollt ihr wissen, wie ich das Event im letzten Jahr erlebt habe, dann schaut hier vorbei: Halloween in CoD Warzone ist das beste Event, das mir je meine Matches zerstörte