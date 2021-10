Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Wenn ihr mit einem Team reingeht, dann nehmt euch einen Neueinsteiger mit – das ist wenigstens lustig. Ich habe am ersten Event-Tag mit MeinMMO-Autor Max Handwerk ein paar Runden gedreht und hatte mehr Spaß dabei, seiner deutlichen Überforderung zu lauschen als am Match selbst.

Spielt ihr auf Sieg, geht ihr zudem eher mit einem kompletten 3er-Team ins Spiel. Doch es gibt einen Grund, warum sich Gruppen in Horror-Filmen fast immer trennen oder vom Killer getrennt werden: Es ist grusliger als in einer großen, starken Truppe.

Wer sollte lieber Abstand halten? Was mir an dem Modus gefällt, dürfte besonders Spielern mit hohen Sieg-Ambitionen ein Dorn im Auge sein. Denn die optischen und akustischen Störungen machen genau das: Sie stören und das nicht wenig. Da kommt es schonmal vor, dass ein sicherer Kill durch eine der Einblendungen verhindert wird:

Das schafft eine bedrückende Atmosphäre, auch weil die Stadt Verdansk komplett in Dunkelheit gehüllt ist. Die ständigen, teilweise zufälligen Störungen führen zu einer großen Unsicherheit, was für mich tatsächlich mehr Spannung ins Spiel bringt und mich völlig fertig macht – und auch viele Content-Creator:

Was ist los bei CoD? Derzeit ist bei Call of Duty die gruseligste Zeit des Jahres angebrochen und das Halloween-Event beeinflusst Teile des Gameplays.

In Call of Duty: Warzone läuft aktuell das Halloween-Event und verstört MeinMMO-Autor Maik Schneider. Er findet, die Entwickler haben eine wirklich gruselige Erfahrung geschaffen, die sich jeder Fan von Nervenkitzel mal ansehen sollte. Grade Langzeit-Spieler werden jedoch ihre Probleme haben.

