CoD Warzone: Alle Infos zum Halloween-Event „The Haunting“ 2021 – Skins, Bundles, Waffen

Auch dieses Jahr werden Horror-Fans in CoD Warzone und CoD Cold War wieder voll auf ihre Kosten kommen. Das neue Halloween-Event “The Haunting 2021” ist gestartet und bringt eine Menge neuer Inhalte ins Spiel. MeinMMO fasst alles zum Event für euch zusammen.

Was ist das für ein Event? Zu Halloween veranstalten viele große Shooter traditionell spezielle Events in ihren Spielen. Auch CoD Warzone und Cold War machen mit.

Nach dem erfolgreichen Event im letzten Jahr gibt es 2021 mit The Haunting wieder ein neues Halloween-Event, kurz vor dem Release von CoD Vanguard am 5. November.

Dieses Mal ziehen die Horror-Filme in CoD ein und mit dem Event gibt es neue Bundles mit Bezug zu einem Horror-Klassiker wie Scream oder dem SF-Film Donnie Darko.

Wann geht es los? The Haunting 2021 startet am Abend des 19. Oktobers – um 19 Uhr geht es los. Bis zum 2. November spukt es dann in Warzone. Hier könnt ihr euch den Trailer zum Event anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was brachte Update 1.44 noch? Das Event kam mit einem kleinen Update, das jedoch auf den Konsolen wieder sehr lange zum Installieren braucht. Plant ein wenig Zeit für das Update mit ein. Neben dem Halloween-Event wurde das neue Sturmgewehr Grav gebufft (weniger Rückstoß) und es kam zu einigen Bugfixes. Wollt ihr euch die kompletten englischen Patch Notes ansehen, schaut bei Entwickler Raven vorbei (via ravensoftware.com).

CoD Warzone & Cold War – Halloween-Event bringt neue Bundles, Skins, Modi und mehr

So läuft das Event ab: In CoD Warzone gibt es einen neuen Modus, passend zum Halloween-Thema. In Cold War gibt es sogar eine neue Map und gleich drei neue Modi.

Außerdem gibt es wie immer auch übergreifende Inhalte:

Neue Waffe aus Season 6 Die neue Maschinenpistole LAPA kann freigespielt werden

Event-Belohnungen Neue Herausforderungen, die euch am Ende mit 19 passenden Items zu Halloween belohnen. Dazu gehören auch Baupläne

Halloween-Bundles für den Ingame-Shop Operator Ghostface aus dem Horror-Klassiker Scream Operator Frank the Rabbit aus Donnie Darko Halloween-Skins für andere Operatoren wie Portnova, die zur Necro Queen wird



Hinzu kommen wie immer Inhalte, nur jeweils in Warzone, oder Cold War zu finden sind.

Hier findet ihr Bilder und einen Überblick zu den Inhalten:

Neue Waffen zu Halloween – LAPA-Maschinenpistole und Nahkampfwaffe

Was ist das für eine Waffe? Diese Maschinenpistole gehört eigentlich zu den Waffen, die ihr erst mit der kommenden Season 6 freispielen könnt.

Durch das Halloween-Event könnt ihr das nun schon früher schaffen. Dabei handelt es sich offenbar um eine langsam feuernde Maschinenpistole, die auch auf größere Distanzen stark sein soll.

Wie schaltet man sie frei? Ihr müsst dafür alle 18 Herausforderungen in Cold War und Warzone abschließen.

Neben der LAPA werden im Verlauf des Events außerdem die Waffe Hammer und Sichel verfügbar. Diese ist zweihändig und kann am 2. November in einer speziellen Herausforderung freigeschaltet werden.

Halloween-Event 2021 in CoD Warzone

Das erwartet euch in CoD Warzone: In Warzone gibt es mit Ghosts of Verdansk einen neuen Modus, der für die Laufzeit des Events aktiv ist. Der erinnert an das Zombie Royale aus dem Halloween-Event vom letzten Jahr.

Ihr müsst euch auf der Map gegen menschliche und übernatürliche Gegner zur Wehr setzen. Dabei müsst ihr euch mit einem neuen Problem auseinandersetzen: eurer Angst.

Wie funktioniert das? Euer Angst-Wert liegt zu Beginn einer Partie bei 0 – 100 ist das Maximum. Der Wert steigt durch verschiedene Faktoren. Werdet ihr beispielsweise getroffen, Teamkameraden sterben oder ihr einfach irgendwo campt, steigt der Wert.

Solltet ihr sterben, geht es nicht in den Gulag. Ihr werdet stattdessen zu einem Geist. Ihr habt dann zwar keine Waffen mehr, aber bekommt übernatürliche Kräfte:

Super Jump: Als Geist habt ihr keine Körper, dementsprechend kein Gewicht. Ihr könnt sehr hochspringen und außerdem aus jeglicher Höhe herabschweben

Teleport: Ihr könnt euch über kurze Distanzen teleportieren, auch durch gegnerische Spieler hindurch. Die Fähigkeit hat einen kurzen Cooldown

Spectral Blast: Ein Flächenangriff, der feindliche Operatoren und Fahrzeuge verlangsamen kann

Schafft ihr es als Geist, drei Spieler zu erledigen, könnt ihr euch mit diesen drei Seelen selbst wiederbeleben.

Halloween-Event 2021 in CoD Cold War

Das erwartet euch in CoD Cold War: Die Nuke-Town-Map bekommt für das Halloween-Event eine neue Aufmachung und ist für das Event als “Nuke Town Halloween” verfügbar.

Passend dazu gibt es außerdem drei neue Modi:

Infiziert 18 Operatoren kämpfen in zwei Teams gegeneinander. Ein Team besteht aus Zombies: Sie müssen das andere Team infizieren. Läuft der Timer zuvor ab, gewinnt das menschliche Team

Prop Hunt Halloween Ihr könnt euch als Kürbis, Schädel oder haufenweise andere Gegenstände tarnen und müsst euch vor den gegnerischen Jägern verstecken

Scream Deathmatch Wie der Name es schon sagt: In diesem Modus ist der Killer Ghostface aus Scream hinter euch her. Zwei Spieler übernehmen die Rolle des Operators, die anderen müssen sich vor ihm ohne Bewaffnung verstecken. Achtet darauf, dass die Überlebenden während einer Partie schreien können und ihr Versteck unabsichtlich verraten können



Zombies erhält eine neue Outbreak-Variante

Das erwartet euch im Zombie-Modus: Zu Halloween gibt es eine spezielle Variante für Outbreak. In Hallow’s Eve Outbreak müsst ihr lange genug überleben. Nach 10 Minuten könnt ihr euch dann an einem von zwei Punkten auf der Map ausfliegen lassen.

Dazu gibt es ein neues Welt-Event, bei dem ein Monster auf der Map erscheint, das euch auf einen Schlag ausschalten kann. Nehmt euch also besser in Acht.

Außerdem gibt es jetzt sogenannte Scare Packages, die alle fünf Runden spawnen. Sie enthalten wertvolle Items wie Munitions-Mods, Wunderwaffen, Support-Waffen, Rüstungen und mehr. Doch die Kisten haben auch einen Haken, also seid vorsichtig.

Das Event endet kurz vor dem offiziellen Release von CoD Vanguard. Auch dort gibt es einen Zombie-Modus. Dort rettet ihr Europa vor einer Armee von gepanzerten Nazi-Zombies.