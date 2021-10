Euch nervt Rückstoß in CoD Warzone? Meta-Loadout bietet fast perfekte Stabilität

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Für wen lohnt sich das Loadout? Wollt ihr beim Rückstoß auf Nummer Sicher gehen, dann probiert die Kombo aus FiNN und MP7. Die Stabilität in dem Loadout ist aktuell mit nichts zu vergleichen, schaut man sich die automatischen Waffen im Spiel an.

Um „Geist“ und beide Waffen in euer Loadout zu bekommen, braucht ihr jedoch 2 Loadout-Kisten. Holt euch erst die FiNN zusammen mit „Geist“ und später die MP7. Habt ihr das stabile FiNN in der Hand, könnt ihr Gegner mit einer unerreichten Leichtigkeit treffen – das bringt direkt viel Sicherheit und den ein oder anderen Reichweiten-Kill.

Das liegt an ihrem starken ersten Schadensbereich zusammen mit dem sehr vertikalen Rückstoß. Bei der MP7 müsst ihr zwar beim Feuern ein wenig gegen den Rückstoß kämpfen, doch weil die Waffe fast perfekt nach oben verzieht, ist es extrem einfach, die Maschinenpistole auf eurem Zielpunkt zu halten. Und das gilt auch für verhältnismäßig große Distanzen bis 20, 25 Meter, was für eine Maschinenpistole nicht selbstverständlich ist.

Ein solides Selbstbewusstsein hilft eurem Gameplay in Call of Duty: Warzone. So seid ihr eher mal bereit, ein kalkuliertes Risiko einzugehen oder irre Spielzüge auszuprobieren.

Kontrollierbarer Rückstoß ist eine der wichtigsten Waffen-Eigenschaften in Call of Duty: Warzone – vielleicht sogar die wichtigste Eigenschaft überhaupt. MeinMMO zeigt euch deshalb ein Meta-Loadout der Season 6, mit dem ihr nur schwer daneben schießen könnt.

