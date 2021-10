Alle 23 Sturmgewehre von CoD Warzone im Ranking – Von unbeliebt bis beliebt

Sturmgewehre sind die am meisten verwendete Waffen-Klasse in Call of Duty: Warzone und so gut wie jeder Spieler des Battle Royale dürfte seinen Favoriten haben. Wir haben euch deshalb gefragt – Welches Sturmgewehr spielt ihr eigentlich am liebsten? Und ihr habt uns zahlreich geantwortet.

Sturmgewehre sind die Allround-Waffen in Call of Duty: Warzone. Ob kurze, mittlere oder hohe Distanz zum Feind – mit dem richtigen Sturmgewehr bekommt ihr sie alle. Kein Wunder also, dass die “Schweizer Taschenmesser der Warzone-Waffen” so beliebt sind.

Aber welches Sturmgewehr ist bei euch am beliebtesten? In einer Umfrage, die am 10. Oktober um 17 Uhr an den Start ging, haben wir euch genau das gefragt und 1.715 Leser der MeinMMO-Community gaben uns eine Antwort (Stand 14. Oktober / 10:30 Uhr). Hier findet ihr die komplette Auswertung mit einem klaren Sieger:

Sturmgewehre in Season 6 – Plätze 23 bis 11

Platz 23: FR 5.56 – 3 Stimmen

Platz 23: Oden – 3 Stimmen

Platz 21: FAL – 6 Stimmen

Platz 20: Groza – 9 Stimmen

Platz 19: AS VAL – 10 Stimmen

Platz 19: FN Scar 17 – 10 Stimmen

Platz 17: AN-94 – 15 Stimmen

Platz 16: AK-47 CoD MW – 21 Stimmen

Platz 15: QBZ-83 – 28 Stimmen

Platz 14: Grav – 29 Stimmen

Platz 13: RAM-7 – 37 Stimmen

Platz 12: C58 – 38 Stimmen

Platz 11: FFAR 1 – 47 Stimmen

Mit einem Blick auf die ersten 13 Waffen des Rankings fällt bereits auf, wie viel breiter die Waffen-Meta der Warzone in den letzten Monaten geworden ist. Sturmgewehre wie die RAM-7, die QBZ oder die Groza zählen durchaus als stark im Battle Royale. Doch stark sein reicht nicht mehr – auch die Gunst der Experten und der Community ist heute wichtig, um sich durchzusetzen.

In Season 6 sehen übrigens Experten wie JGOD oder TrueGameData 2 Neulinge in der Meta:

CoD Warzone: Experten zeigen 3 neue Meta-Waffen in Season 6 – Setups, Infos & Werte

Sturmgewehre in Season 6 – Plätze 10 bis 6

Platz 10: CR-56 AMAX – 77 Stimmen

Die AMAX hat die Meta kurz beherrscht nach dem Hype der Taktikgewehre und FFAR 1 Anfang 2021. Einige Nerfs haben der Waffe ein wenig von ihrem Glanz genommen. Doch wenn ihr eher auf die Waffen aus CoD MW setzt und euch etwas Rückstoß nichts ausmacht, dann bekommt ihr hier soliden Schaden mit guter Reichweite.

Platz 9: EM2 – 78 Stimmen

Die EM2 aus Cold War kommt mit einem vormontierten Visier, wodurch ihr einen Aufsatz-Platz sparen könnt. Auch als Sniper-Support kann das Sturmgewehr der Season 5 punkten. Eine Besonderheit sind ihre Brust-Treffer: Hier bietet die EM2 unendliche Reichweite und die Time-to-Kill geht im zweiten Schadensbereich nicht herunter.

Platz 8: Kilo 141 – 82 Stimmen

Die Kilo ist ein verlässlicher Begleiter in Warzone, hat aber durch ein paar Nerfs gelitten. So hat das Sturmgewehr jetzt einen dritten Schadensbereich und ab spätestens rund 80 Meter liegt die Time-to-Kill bei über einer Sekunde. Allerdings ist die Kilo sehr stabil und wenn ihr Situationen mit zu hohen Distanzen vermeidet oder gern Rebirth Island spielt, dann rockt die Kilo weiter.

Platz 7: Grau 5.56 – 110 Stimmen

Die Grau war der Sommer-Hit 2020 und genießt immer noch das Vertrauen vieler Spieler – und das zurecht. Durch das starke Metall-Visier (Iron Sight) könnt ihr auch weit entfernte Gegner ohne Visier ins Fadenkreuz nehmen und spart dadurch einen Aufsatz-Platz. Während der Schaden dabei nicht berauschend ist, überzeugt die Grau mit Stabilität.

Platz 6: Krig 6 – 119 Stimmen

Das Sturmgewehr war bis zum letzten Nerf die mit Abstand beliebteste Waffe und zehrt noch immer von dieser Phase. Das Verhältnis Schaden/Rückstoß ist nicht mehr ganz optimal, doch durchaus brauchbar. Die Krig kann sich damit noch auf dem 6. Platz halten.

Sturmgewehre Season 6 – Plätze 5 bis 1 mit Setups

Zu den Top 5 zeigen wir euch zusätzlich das aktuell beliebteste Setup laut „WZRanked.com“. Die Statistik-Seite wertet einen Teil der Spieler-Informationen von Warzone aus, um die meistgespielten Waffen inklusive Waffen-Setup zu ermitteln. Ihr könnt euch dort auch eine Einschätzung der aktuellen Meta ansehen – wie diese „Meta-Formel“ funktioniert, erklären wir euch hier:

Wollt ihr wissen, wie fair die Meta von CoD Warzone gerade ist? Wir zeigen euch die Formel

Platz 5: M4A1 mit 133 Stimmen

Die M4 war bereits im Multiplayer von Modern Warfare ein Meta-Stürmer und punktet mit einem guten Verhältnis aus Risiko und Ertrag. Der Rückstoß ist spürbar, aber gut zu beherrschen und beim Schaden steht das Sturmgewehr ebenfalls gut da. Ein solider 5. Platz.

Warzone: M4A1 Setup Mündung: Schalldämpfer (Monolith) Lauf: M16 Grenadier Visier: VLK 3,0x-Visier Unterlauf: Kommando Vordergriff Munition: 60-Schuss-Magazin



Platz 4: M13 mit 151 Stimmen

Die M13 ist extrem stabil und steht deshalb in unsere Liste mit den besten Waffen ganz oben, wenn es um Sturmgewehre für die Reichweite geht. Möchtet ihr Gegnern auf hohen Distanzen sicher die Lichter auspusten, dann gibt es kaum eine bessere Wahl in der Waffen-Klasse. Allerdings verbrennt die M13 aufgrund der hohen Feuerrate viel Munition.

Warzone: M13 Setup Mündung: Schalldämpfer (Monolith) Lauf: Tempus Meisterschütze Visier: VLK 3,0x-Visier Unterlauf: Kommando Vordergriff Munition: 50-Schuss-Magazin



Platz 3: XM4 mit 169 Stimmen

Die XM4 ist eine spannende Option, wenn euch der merkliche Rückstoß nichts ausmacht. Ob im Nah- oder Fernkampf – ihr profitiert von dem sehr hohen Hals-Schaden-Multiplikator, der auf Niveau von Headshots liegt. Dadurch verursacht ihr auch auf den oberen Brust-Bereich den Headshot-Schaden, was ihn kritischen Momenten den Unterschied ausmachen kann.

Warzone: XM4 Setup Mündung: Agency Mündungsfeuerdämpfer Lauf: 13.5″ Sonderkommando Visier: Axial Arms 3x Unterlauf: Feldagenten-Griff Munition: STANAG 60-Schuss



Platz 2: FARA 83 mit 171 Stimmen

Die FARA hat eine interessante Geschichte in Warzone hinter sich. Sie galt erst als Nahkampf-Ungetüm und wurde von den Entwicklern dann komplett umgebaut. Nach einer kurzen Phase an der Spitze der Reichweiten-Meta, in der die FARA kaum Rückstoß hatte, fiel die Waffe zwar etwas ab, ist jedoch noch stabil genug, damit sie auf eurem zweiten Platz landet.

Warzone: FARA Setup Mündung: GRU-Mündungsfeuerdämpfer Lauf: 18.7″ Speznas-RPK-Lauf Visier: Axial Arms 3x Unterlauf: Speznas-Griff Munition: Speznas 60-Schuss



Platz 1: AK-47 aus Cold War mit 369 Stimmen

Die AK-47 aus Cold War hat sich in den letzten Monaten durchgebissen und stieg Schritt für Schritt in der Waffen-Meta auf. Erst eroberte sie den Platz als bester Sniper-Support und nach einem Rückstoß-Buff funktioniert das russische Original auch im Fernkampf. Der Verhältnis Schaden/Rückstoß ist derzeit unschlagbar in Warzone – sie ist aber kein Laser mit perfekter Kontrolle, sondern ein Biest, das von euch gezähmt werden möchte. Ein verdienter erster Platz.

Warzone: AK-47 Setup Cold War Mündung: GRU-Mündungsfeuerdämpfer Lauf: 20″ Speznas-RPK-Lauf Visier: Axial Arms 3x Unterlauf: Speznas-Griff Munition: 45 Schuss



Das war unser Ranking aller Sturmgewehre in Warzone. Vielen Dank an alle Leser, die an der Umfrage teilgenommen haben. Die Meta der Warzone ist ständig im Wandel, bietet derzeit aber viele Optionen und der Kampf um die ersten Plätze war ziemlich eng – abgesehen von der AK-47, die dann doch mit einem ordentlichen Vorsprung gewinnt.

Habt ihr jetzt Lust auf eine kleine Meta-Zeitreise, dann schaut bei unserem letzten Community-Ranking der Sturmgewehr vorbei: Alle 11 Sturmgewehre von CoD Warzone im Ranking Juli 2020 – Von unbeliebt bis beliebt