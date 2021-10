CoD Warzone schwächt Meta-Waffen in Season 6 – Hier sind 3 Alternativen

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Die Meta in Warzone rückt immer näher zusammen und viele Waffen gelten derzeit als stark und spielbar. Nutzt die neuen Season, um euch ein wenig auszuprobieren und legt eure alten Favoriten mal beiseite – die Auswahl war selten so groß wie aktuell. Und wer weiß, vielleicht entdeckt ihr eine neue Lieblingswaffe, die euch noch mehr Kills liefert.

Wollt ihr „ein bisschen mehr“, dann schaut euch mal die MP5 aus Cold War an. Die MP hat eine ähnliche Time-to-Kill, gibt euch aber etwas mehr Reichweite für den ersten Schadensbereich und kann so auf einen Lauf verzichten, der eure Reichweite erhöht. Versucht stattdessen den „Ulan“-Lauf. Damit vernichtet ihr schnell und zuverlässig Fahrzeuge , die euch zu nahe kommen.

Das MG82 kann für euch hingegen weiter eine starke Option sein. Kamt ihr in Season 5 mit der hohen Feuerrate und dem Rückstoß zurecht, kann euch das LMG auch in der neuen Season 6 ein treuer Begleiter sein.

Wer sollte jetzt umsteigen? Habt ihr die Stoner in Season 5 gefeiert, weil der Rückstoß so niedrig war, dann versucht jetzt die RPD. Das LMG verzieht nur leicht bei den ersten Schüssen und der Rückstoß ist nach wenigen Kugel nicht mehr zu spüren. Die RPD bleibt dann schon fast von selbst auf dem Zielpunkt.

Was waren das für Nerfs? Mit der neuen Season 6 von Call of Duty: Warzone hat nicht nur Verdansk einen Schlag bekommen. Auch die Waffen-Meta wurde etwas durchgerüttelt und 5 starke Meta-Waffen kassierten einen Nerf:

Insert

You are going to send email to