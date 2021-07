CoD Warzone: Experte zeigt starkes Setup der „Cold War“-MP5, das selbst Fahrzeuge schrottet

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Warum passt das für die MP5 so gut? Die MP5 aus Cold War ist eine reine Nahkampf-Maschine und vernichtet Feinde mit Brusttreffern im ersten Schadensbereich in nur 491 Millisekunden. Dieser Nahkampf-Fokus erlaubt ihr beim Lauf-Aufsatz mehr Freiheiten. Normalerweise würden wir euch eher eine Erhöhung der Reichweite oder zumindest der Kugelgeschwindigkeit empfehlen, doch bei der MP5 aus Cold War liegt der Fall anders.

Wir binden euch das englische Video von „TheXclusiveAce“ ein. Es startet an der Stelle, an der Ace die Schadenswirkung auf Fahrzeuge demonstriert (Zeitstempel 6:55 Minuten):

Durch den Ulan-Lauf verursacht ihr deutlich mehr Schaden gegen Fahrzeuge. Ein Buggy braucht nur knapp 25 Schuss und fliegt in die Luft – ihr müsst also nur ca. 1,6 Sekunden auf das instabile Fahrzeug feuern und es explodiert. Für den größeren Rover braucht ihr etwas länger, doch mit der 50-Schuss-Trommel zerlegt ihr auch die Familienkutsche mit einem Magazin. Ein Truck ist nach den 50 Schuss im roten Bereich. Die Reichweite der Waffe spielt dabei kaum eine Rolle – ihr müsst nur die Treffer landen.

Die MP5 aus Cold War glänzt in Call of Duty: Warzone nicht gerade mit Reichweite, steht aber beim Schaden der vollautomatischen Waffen ganz oben. Das macht sie besonders interessant für Spieler, die eine reine Nahkampf-Waffe suchen, aber ungern auf Schrotflinten zurückgreifen.

Die besonderen Eigenschaften der „Cold War“-MP5 in Call of Duty: Warzone erlauben der Maschinenpistole ein besonderes Setup, das Feinde und Fahrzeuge zuverlässig aus dem Weg räumt. MeinMMO stellt euch das Setup vor und gibt Infos zur Waffe.

