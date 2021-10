Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Was ist Open Bolt Delay? In Warzone gibt es einige Waffen, die nicht direkt feuern, wenn ihr den Trigger drückt. Das gilt besonders für die Leichten Maschinengewehre, aber auch einige MPs haben diesen „Delay“, zu Deutsch „Verzögerung“. Bei den Waffen dauert es um die 60 Millisekunden, bevor die erste Kugel den Lauf verlässt, nachdem ihr den Abzug betätigt habt.

Was macht die AK-47 stark? Im Nahkampf als Unterstützung zu einem Sniper-Gewehr rockt die AK aus Cold War schon länger die Tierlisten. Das liegt an ihrer starken Time-to-Kill (TTK) und dem guten Handling der langsamen Feuerrate. Verfehlt ihr euer Ziel, dann steigt die TTK zwar überdurchschnittlich, dafür lässt sich die Waffe mit etwas Übung gut zähmen.

Für den Warzone-Experten „JGOD“ ist die AK-47 derzeit sogar das beste Sturmgewehr – als Sniper-Support und für Gefechte auf Reichweite ( via GoogleDocs Stand 04. Oktober ). Sucht ihr eine Waffe mit ordentlich Bumms und seid bereit, einen etwas stärkeren Rückstoß in Kauf zu nehmen – dann könnte die AK-47 derzeit genau das Richtige für euch sein. Besonders dann, wenn ihr früher Fans der CR-56 AMAX wart.

Was kann die AK-47 in Warzone? Das Sturmgewehr gehört generell eher zu den Waffen in Call of Duty: Warzone, die sich etwas schwerer kontrollieren lassen. Nach ein paar Anpassungen beim Rückstoß gilt die AK-47 jedoch als sehr gut kontrollierbar und rockt aktuell im Nah- sowie im Fernkampf.

Die AK-47 aus Cold War gilt schon länger als bestes Sturmgewehr, wenn ihr eine Waffe zu eurer Sniper in Call of Duty: Warzone sucht. Nach den Rückstoß-Anpassungen der letzten Updates kann das russische Original jedoch auch Fernkampf und besticht mit starkem Schaden. MeinMMO zeigt, wer sich die AK-47 mal anschauen sollte.

