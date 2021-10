Maximale Geschwindigkeit in CoD Warzone: So rennt ihr schneller als der Zug

Euch kann es in Call of Duty: Warzone gar nicht schnell genug gehen? Dann versucht ein neues Setup der Maschinenpistole OTs 9. Der Daten-Profi Anthony „TrueGameData“ Zachman zeigt, wie ihr damit schneller rennt als der Zug.

Worum gehts? Eine hohe Bewegungsgeschwindigkeit in Call of Duty: Warzone bringt euch gleich mehrere Vorteile:

Ihr seid schwerer zu treffen

Ihr könnt schneller die Postion wechseln

Besseres „Strafing“ hilft bei Feuergefechten

Das „Movement“ kann sehr wichtig in Warzone sein. Als guter Spieler müsst ihr nicht nur eure Waffe perfekt beherrschen, auch die Kontrolle über eure Spielfigur kann einen großen Unterschied ausmachen. „TrueGameData“ hat nun das Setup gezeigt, mit dem ihr am schnellsten in Warzone sprintet – und stark ist es auch noch.

Warzone: OTs 9-Setup überholt den Zug

Wie sieht das Setup aus? Die Waffe mit der höchstmöglichen Bewegungsgeschwindigkeit im Spiel ist die Maschinenpistole OTs 9. Schon die Basis-Geschwindigkeit beim Sprinten bringt euch etwas mehr als 7 Meter pro Sekunde nach vorn. Zum Vergleich: Ein Meta-Setup des Sturmgewehres XM4 trägt euch nur 6,21 Meter pro Sekunde über die Map.

Mit dem Setup bringt ihr eure Sprint-Geschwindigkeit auf den Rekordwert von 7,71 Meter/Sekunde (Quelle: truegamedata.com):

Mündung: GRU-Mündungsfeuerdämpfer

Laser: Tigerteam-Scheinwerfer

Schaft: Speznas-Schaft

Unterlauf: Patrouillengriff

Munition: Schnelles VDV 40-Schuss-Magazin

Wie stark ist das Setup? Trotz des Fokus auf Bewegungsgeschwindigkeit macht das Setup ordentlich was her. Im Vergleich zu anderen Meta-Setups der OTs 9 seid ihr etwas später im Visier und euer Hüftfeuer ist mies – dafür habt ihr aber Vorteile beim Movement und eurer Mobilität.

Es kommt also ein wenig auf euren Spielstil an: Seid ihr bei euren Gefechten viel in Bewegung, sucht ständig Möglichkeiten zum Flankieren und spielt viel mit „Strafing“, dann solltet ihr die OTs 9 mit dem Movement-Setup mal versuchen. Konzentriert ihr euch eher auf euer Anvisier-Tempo und die Time-to-Kill, gefällt euch aktuell womöglich eher die „alte“ AUG-MP besser.

Was ist Strafing? Grob gesagt ist es „seitwärts laufen“ in Videospielen. Besonders in Shootern kommt Strafing oft zum Einsatz, wenn ihr zum Beispiel an einer Ecke steht und über das seitwärts Laufen um die Ecke schaut und wieder zurück hinter die Ecke geht. So könnt ihr den Bereich checken und seid schnell wieder in Deckung.



Strafing gibt es dabei entweder mit Anvisieren oder ohne. In Warzone seid ihr ohne Anvisieren generell schneller beim Strafing, müsst dafür aber erst ins Visier, sollte ein Feind auftauchen.

Bin ich dann wirklich schneller als der Zug? Mit dem Setup seid ihr tatsächlich im Sprint etwas schneller als der Zug – und das sogar ohne den Taktik-Sprint. TrueGameData zeigt den Vergleich in einem Video und wir betten euch die entsprechende Steller hier ein. Das Video startet bei 6:35 Minuten:

Mehr Infos für euren Speed-Boost in Warzone

Wie bin ich noch schneller unterwegs? Um eure Geschwindigkeit noch ein kleines Stück weiter zu erhöhen, könnt ihr den „Slide-Cancel“ verwenden.

In Warzone könnt ihr mit Hilfe des Taktik-Sprints für kurze Zeit schneller sprinten, doch das funktioniert eigentlich nur einmal pro Sprint. Ihr müsst dann wieder kurz aus eurem Sprint heraus, um den Taktik-Sprint wieder einsatzbereit zu machen.

Mit dem Slide-Cancel umgeht ihr diese Mechanik und könnt den Taktik-Sprint ohne Geschwindigkeitsverlust wieder aufladen. Außerdem bewegt ihr durch den Slide eure Hitboxen und ein Headshot wird für Gegner deutlich schwieriger.

Slide-Cancel in Warzone:

Taktik-Sprint aktivieren

Knopf für Sliden / Rutschen drücken

Während des Rutschens erneut den Rutsch-Knopf drücken

Danach den Knopf zum Springen drücken

Wieder den Taktik-Sprint starten

Sobald ihr rutscht, könnt ihr mit einem erneuten Drücken das Rutschen abbrechen, also „canceln“. Danach seid ihr jedoch geduckt und müsst über den „Sprung“-Knopf wieder nach oben kommen. Durch das Drücken des „Sprung“-Knopfes setzt sich zudem der Taktik-Sprint zurück und wenn ihr wieder steht, könnt ihr direkt zurück in den Sprint.

Ihr müsst die Tasten relativ schnell hintereinander aktivieren. Macht ihr einen kleinen Sprung nach dem Sliden, habt ihr den „Sprung“-Knopf etwas zu spät gedrückt. Für einen optimalen Slide-Cancel aktiviert in den Settings das „Rutschen über Knopfdruck“ statt „Gedrückthalten“ und den „Automatischen Taktik-Sprint“.

Wie stapeln sich die Werte bei der Bewegungs-Geschwindigkeit? TrueGameData hat in seinem Video auch erklärt, wie sich die Werte der Geschwindigkeit in Warzone erhöhen lassen und welche Werte zusammengehören:

Erhöht ihr eure Bewegungs-Geschwindigkeit, geht auch das Sprint-Tempo nach oben

„Gehgeschwindigkeit beim Zielen“ ist ein eigener Wert – Keine Verbesserung durch Bewegungs-Geschwindigkeit

Normale Bewegungs-Geschwindigkeit verbessert auch euer Strafing beim Hüftfeuern

Verbessert ihr euer Strafing, gilt das für die Werte im Visier und im Hüftfeuer

„Bewegungstempo beim Feuern“ erhöht tatsächlich nur eure Geschwindigkeit, wenn ihr den Abzug drückt

Movement und Mobilität ist in Warzone nicht zu unterschätzen. Wenn ihr schneller als euer Gegner hinter einer Ecke verschwindet oder in einem überraschend hohem Tempo die Position wechselt, kann das eure Feinde im Gefecht aus dem Rhythmus bringen. Doch es braucht auch viel Übung, das hohe Tempo unter Kontrolle zu bringen.

Besonders mit einem groß eingestellten Sichtfeld auf dem PC wird Warzone plötzlich zur Sprint-WM und spielt sich ganz anders. Kommt ihr damit zurecht und habt eure Bewegungen voll unter Kontrolle, könnt ihr euch jedoch große Vorteile sichern.

Besonders mit einem groß eingestellten Sichtfeld auf dem PC wird Warzone plötzlich zur Sprint-WM und spielt sich ganz anders. Kommt ihr damit zurecht und habt eure Bewegungen voll unter Kontrolle, könnt ihr euch jedoch große Vorteile sichern.