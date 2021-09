Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Wenn ihr euch mit uns an die Zeit zurückerinnern wollt, als die AUG-MP die beste Waffe in Warzone war, dann schaut hier vorbei: 5 Fakten zu CoD Warzone, die nur noch Veteranen kennen

Was kann die AUG nicht so gut? Time-to-Kill und Anvisier-Tempo hätten zur Zeit von CoD MW wohl gereicht, um die AUG zur besten MP mit Abstand zu machen. Doch in der „Cold War“-Ära sieht das anders aus, denn die OTs 9 und die MP5 aus Cold War bringen starke Mobilitäts-Werte mit.

Was ist Mobilität in CoD Warzone und warum ist sie so wichtig?

