Das Scharfschützen-Gewehr Kar 98k ist die beliebteste Waffe in Call of Duty: Warzone und bietet einen dicken Vorteil für Spieler mit dem Controller. Welcher Vorteil das ist und welches Sniper für Maus und Keyboard rockt, zeigen wir euch auf MeinMMO.

Worum gehts? Loadouts in Call of Duty: Warzone bestehen meist aus Waffen der folgenden Kategorien:

Scharfschützen-Gewehr und Sniper-Support

Reichweiten-Allrounder und Nahkampf-Waffe

Und während 3 dieser Kategorien ständigen Wechseln und Meta-Änderungen unterliegen, bleibt die Klasse der Scharfschützen-Gewehre über lange Zeit stabil – die Kar 98k aus Modern Warfare dominiert das Feld der aggressiven Sniper-Gewehre.

Derzeit gilt die Kar sogar als die beliebteste Waffe in Warzone (via wzranked.com Stand 27.09.21) und fragt man den Experten Anthony „TrueGameData“ Zachman, bleibt das auch so; zumindest für Controller-Spieler. Denn der Warzone-Datenspezialist hat entdeckt, dass der Aim-Assist der Kar viel stärker ist als beim direkten Konkurrenten Schweizer K31.

Kar 98k ist die erste Wahl für Controller-Spieler

Warum sollten Controller-Spieler die Kar nehmen? Die Kar 98k aus CoD MW bietet einen viel stärkeren Rotations-Aim-Assist als die Schweizer K31. Die „Ziel-Rotation“ aktiviert sich immer dann, wenn ihr euch mit dem linken Stick des Controllers bewegt und ein Gegner durch euer Fadenkreuz läuft.

Der Rotations-Assist greift dann aktiv in eure Steuerung ein und folgt dem Gegner für ein Bruchteil einer Sekunde. Zusammen mit der „Ziel-Verlangsamung“ bildet die „Ziel-Rotation“ die beiden Mechaniken des Aim-Assist in Warzone. Erfahrt hier, wie ihr den Aim-Assist nutzt, um besser mit dem Controller zu snipen.

Den Vorteil der Kar 98k bei der Ziel-Rotation könnt ihr euch im Video von TrueGameData ansehen. Wir haben euch den Zeitstempel auf 2:43 Minuten gesetzt. TrueGameData vergleicht hier die Werte der beiden Waffen und zeigt danach den Unterschied der Ziel-Rotation. (6:35 Minuten).

Wieso mit Maus und Keyboard die Swiss? Im Video zeigt der Experte auch, warum die Schweizer K31 abgesehen vom Aim-Assist die Nase vorn hat und deswegen die beste Wahl für Maus-Spieler ist:

Härtere Treffer in Brust, Bauch und Hals

Viel bessere Nachlade-Geschwindigkeit

Schneller im Visier

Höhere Bewegungsgeschwindigkeiten

Besonders das schnellere Nachladen ist ein starkes Argument für die Schweizer-Sniper. Mit der Kar 98k ladet ihr mit dem großen Visier eine Kugel nach der anderen in die Waffe. Die Schweizer hat ein Magazin-Clip und ihr schiebt direkt die 5 Schuss wieder ins Magazin.

Wie funktioniert der Aim-Assist in Warzone? Die beiden Mechaniken des Aim-Assist in Warzone: Ziel-Verlangsamung : Ist das Fadenkreuz in der Nähe des Ziels, wird die Sensibilität des Zielens verringert. So entsteht eine Art Klebe-Effekt und es fühlt sich so an, als würde das Fadenkreuz in der Nähe des Gegners ein wenig festkleben – Gilt für Hüftfeuer und Visier-Feuer (ADS)

: Ist das Fadenkreuz in der Nähe des Ziels, wird die Sensibilität des Zielens verringert. So entsteht eine Art Klebe-Effekt und es fühlt sich so an, als würde das Fadenkreuz in der Nähe des Gegners ein wenig festkleben – Gilt für Hüftfeuer und Visier-Feuer (ADS) Ziel-Rotation: Wenn ihr euch bewegt, rotiert eure Spielfigur mit dem Gegner. Diese Hilfe funktioniert nur, wenn ihr euch bewegt! Manchmal dreht man sich deshalb ein wenig zur Seite, wenn ein Gegner durchs Fadenkreuz läuft – Ebenfalls im Hüftfeuer und ADS aktiv Hier gibt noch mehr Details zum Aim-Assist.

Welche Setups empfiehlt der TrueGameData? Bei den aggressiven Sniper-Waffen gelten die Schweizer und die Kar 98k als gesetzt in CoD: Warzone. TrueGameData zeigt für beide Waffen Setups, mit denen ihr die Zeit ins Visier minimiert. Wir zeigen euch seine Empfehlungen:

Warzone Kar 98k Setup Mündung: Schalldämpfer (Monolith) Lauf: Singuard maßgefertigt 27.6″ Laser: Taktischer Laser Visier: Zielfernrohr Schaft: FTAC Sportkeil

Warzone Schweizer K31 Setup Mündung: GRU-Mündungsfeuerdämpfer Lauf: 24,9″ Kampf-Aufklärung Laser: SWAT-5mw-Laser-Markierer Magazin: Schnelles Magazin Griff: Schlangen-Griff



Die Waffen-Meta der Warzone rückt immer weiter zusammen und die Entscheidung, welche Waffe für euch am besten funktioniert, liegt immer mehr an euren Vorlieben und Spielweisen. Manchmal kann ein Bonus beim Aim-Assist den entscheidenden Unterschied ausmachen, doch am Ende sollte euer Spielgefühl entscheiden.

Sucht ihr starke Alternativen für eure Loadouts, dann schaut in unsere Liste mit den besten Waffen der Warzone vorbei. Wir halten den Artikel regelmäßig aktuell und zeigen, welche Meta-Anpassungen es in der aktuellen Season gibt.