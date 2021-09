CoD Warzone Season 6 – Alles, was wir zu Release, Map und Waffen wissen

In CoD Warzone findet mit dem Release der kommenden Season 6 im Jahr 2021 wohl die letzte Season in Verdansk statt. Dank einem Leak wissen wir außerdem, was uns bei den Waffen, der Map und Events erwarten könnte. Lest alles dazu hier auf MeinMMO!

Wann ist der Release von Season 6? Eine typische Season in Warzone dauern circa acht Wochen. Legt man diese Regel zugrunde und beachtet das Start-Datum von Season 5 am 13. August 2021, dann kommt man auf das wahrscheinliche Release-Datum von Season 6.

Das wäre demnach entweder der 7. oder 8. Oktober 2021. Die Mid Season sollte demnach am 4. November, einen Tag vor dem Launch von Vanguard, erfolgen.

In den folgenden Tagen dürften bald weitere Infos zum Start von Season 6 von offizieller Seite kommen, doch es gibt zu den Inhalten schon einen vielversprechenden Leak.

Woher stammen die Infos zu Season 6? Die Leaks zu den Inhalten von Season 6 aus diesem Artikel stammen aus einem Link des YouTubers eColiEspresso. In einem Video fasst er diverse Leaks und Datamining-Funde zusammen und schafft so ein Bild von den wahrscheinlichen Inhalten von Season 6 im Jahre 2021 von CoD Warzone.

Wie verlässlich ist das alles? Die Infos aus dem Video von eColiEspresso stammen von diversen Dataminern, die diese Infos erarbeitet haben sollen. Da es allerdings Ärger mit Activision gibt, wenn sie ihre Funde mit Bildern und dergleichen veröffentlichen, müssen wir uns auf ihre Aussagen verlassen. Daher sollten die folgenden Infos zu den Inhalten von Season 6 mit einer Portion Skepsis genossen werden.

Alles, was wir bisher zur Map, Waffen, Battle Pass und Events in Season 6 wissen

Aus dem hier eingebetteten Video von eColiEspresso wissen wir um die folgenden vermuteten Features und Inhalte von Season 6.

Das wissen wir zu den Waffen

Welche Waffen kommen konkret? Leider gibt es zu konkreten Waffen keine Infos bisher. Was wir aber aus den Leaks wissen ist, dass es Waffen aus den folgenden Kategorien geben soll:

Ein neues Gewehr

Ein neues SMG

Eine Unterhebelrepetier-Shotgun

Eine Axt als Nahkampfwaffe

Mehr als diese grobe Kategorisierung ist leider nicht bekannt, beim Gewehr ist außerdem unklar, ob es sich um ein Sturmgewehr oder ein Sniper- bzw. Schützengewehr handelt.

Das ist zum Battle Pass bekannt

Kommt Alex Mason? Hier wissen wir aus dem Leak, dass wohl tatsächlich der ikonische Black-Ops-Charakter Alex Mason als Operator kommen wird, wahrscheinlich als Teil des neuen Battle Pass.

Damit dürfte auch die Story weiter vorankommen, in der es um Gehirnwäsche und umgedrehte Doppelagenten geht. Siehe dazu die verrückten roten Türen oder das kürzlich gestartete Event mit den Nummern. Mason könnte hier laut eColiEspresso der Retter sein, der am Ende die Sache abschließt.

Was ist mit der Map?

Was wird sich in Verdansk ändern? Die 6. Season 2021 wird wohl die letzte sein, in der ihr Verdansk in seiner aktuellen Form bespielen könnt. Am 5. November 201 wird Vanguard erscheinen und es wird dann höchstwahrscheinlich ein Event geben, bei dem Verdansk erneut zerstört oder anderweitig verändert wird, um dem neuen Setting der bereits bekannten Pazifik-Map zu entsprechen.

Die neue Map soll aber erst nach dem Release von Vanguard Ende November oder Anfang Dezember erscheinen. Bis dahin dürfte sich aber nicht allzu viel ändern. Es ist aber wahrscheinlich wieder ein neuer Gulag am Start.

Nach Season 6 löst die Pazifik-Map Verdansk offenbar ab.

Kommt ein Halloween-Event in Season 6?

Welche Events stehen womöglich an? In Season 6 zu Modern Warfare 2020 gab es erstmals das berüchtigte „Haunting of Verdansk“ Event, das Halloween zum Thema hatte. Laut einem Leak soll es dieses Jahr „All Hallows Eve“ heißen und weitere Coops mit Horror-Franchises geben. Dieses Mal sollen es Ghostface aus Scream und Donnie Darko als Operators sein.

Außerdem könnte laut anderen Leaks ein Reveal-Event für den Zombies-Modus von Vanguard in dieser Zeit anstehen. Da der Zeitpunkt der Mid-Season ein Tag vor dem Launch von Vanguard liegen sollte, könnte Season 6 Reloaded tatsächlich optimal zur Einführung der neuen Zombies-Story geeignet sein.

Gegen Ende der Season dürfte höchstwahrscheinlich ein Event kommen, das den Wechsel von Verdansk zur Pazifik-Map einleitet. Es soll „To the Pacific“ heißen. Darin soll es darum gehen, Postkarten vom Pazifik in einer Art Schnitzeljagd zu sammeln.

Soviel zu den bisher bekannten Infos zu Season 6 und den Leaks. Wenn wir mehr wissen, werden wir diesen Artikel aktualisieren. Was haltet ihr von diesen Infos? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

