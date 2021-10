CoD Warzone zeigt Battle Pass der Season 6 – Das können die neuen Waffen

Mit dem Battle Pass möchte euch Call of Duty für langes Spielen während einer Season belohnen und auch die neuen Season 6 bringt wieder einen Pass an den Start. Welche Inhalte ihr für Black Ops Cold War und das Battle Royale Warzone erwarten könnt und was die neuen Waffen drauf haben, zeigen wir euch auf MeinMMO.

Was ist der Battle Pass? Call of Duty bietet euch in jeder Season eine große Menge an Cosmetics, die ihr euch über den sogenannten Battle Pass freispielen könnt. Im Tausch für Spielzeit und 1.000 CoD-Points (knapp 10,- €) habt ihr die Chance auf über 100 Gegenstände – von Waffen, über Skins bis hin zu XP-Tokens.

Dabei gibt es auch einen kostenlosen Pfad, der euch einige der Items ins Inventar schiebt, auch wenn ihr die 1.000 CoD-Points nicht ausgeben wollt. Dazu gehören zum Beispiel die 2 neuen Waffen. Was die Season 6 in die Battle Pass packt und welche Eigenschaften die neuen Waffen bieten, erfahrt ihr hier.

Bisher ist noch nicht der komplette Battle Pass der Season 6 bekannt. Sobald die Items im Spiel sichtbar sind, aktualisieren wir den Artikel entsprechend.

Der Battle Pass geht mit dem Start der Season 6 am 07. Oktober online. Den Trailer zum Battle Pass binden wir euch hier ein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

2 neue Waffen als Gameplay-Highlight im Battle Pass

Was sind das für Waffen? Mit Season 6 gibt es eine neue Schrotflinte und das 10. Sturmgewehr aus dem Arsenal von Black Ops Cold War:

.410 Ironhide – Schrotflinte auf Stufe 15

Grav – Sturmgewehr auf Stufe 31

Was kann die .410 Ironhide? Die neue Schrotflinte kommt mit einer langsamen Feuerrate und Nachlade-Geschwindigkeit, verteilt dafür jedoch ordentlich Schaden. In Cold War ist die .410 die Schrotflinte mit der höchsten One-Shot-Reichweite und dürfte Fans von Schrotflinten sicher Freude bereiten.

Für Warzone sind das eher schlechte Nachrichten – zumindest für die Waffe. Lösungen wie die Marshal als Akimbo, die JAK-12 oder die Gallo 12 sind schon sehr stark in ihrer Nahkampf-Nische. Wenn die neue .410 Ironhide allerdings mit 2 Schüssen Gegner erledigt und die Feuerrate und Reichweite halbwegs stimmt, dann hat die Waffe durchaus Potenzial.

Als Extra bietet die .410 zwei einzigartige Griffaufsätze, mit denen ihr die Feuerrate oder die Nachlade-Geschwindigkeit erhöhen könnt.

Was kann die Grav? Deutlich interessanter als die Schrotflinte dürfte das Sturmgewehr sein. Waffen dieser beliebten Klassen haben erfahrungsgemäß immer das Potenzial, um die Meta aufzumischen. Die Grav soll sich dabei in den Meta-Kampf der Sturmgewehre für mittlere und hohen Distanzen einschalten.

Das neue Sturmgewehr kommt mit einer ähnlichen Feuerrate wie die Groza (ca. 750 Schüsse/Minute) und der höchsten Kugel-Geschwindigkeit der Waffen-Klasse. Zudem bietet die Grav eine Munitions-Konversion, die euch mehr Schaden bringt, aber auch die Feuerrate verringert.

Ob sich die schnell oder die langsam feuernde Version der Waffe in Warzone durchsetzen kann, erfahrt ihr demnächst ebenfalls auf MeinMMO. Mehr zu den Waffen in Warzone findet ihr hier:

CoD Warzone: Die besten Waffen mit Setups – Mid-Season 5 / Oktober 2021

Battle Pass wieder vollgestopft mit Cosmetics

Was bringt der Battle Pass noch? Kauft ihr den Battle Pass für 1.000 CoD-Points, bekommt ihr gleich zum Start den legendären „Black Ops“-Operator Alex Mason mit dem „Alaska“-Skin. Insgesamt könnt ihr euch mehr als 10 Operator-Skins über den Battle Pass freispielen – mit dabei ein Ultra-Reaktiv-Skin für Mason auf Stufe 100, aber auch 3 finstere Panda-Skins für den Operator „Bulldozer“:

Insgesamt wirken einige Inhalte in Season 6, als wäre das aktuelle Thema „Horror-Zirkus“. Der Halloween-Monat ist angebrochen und das merkt man auch am Battle Pass. Im Laufe der Season 6 wird dann auch ein Halloween-Event ablaufen.

Über den gesamten Battle Pass sind dann noch 20 Waffen-Baupläne verteilt, mit denen ihr eure Schießeisen etwas aufhübschen könnt – je nach Geschmack. Passend zum Horror-Zirkus gibt es zum Beispiel einen bunten Skin für die MP5 aus Cold War:

Seid ihr ein Vielspieler, solltet ihr den Battle Pass auf jeden Fall mitnehmen. Über die 100 Stufen könnt ihr euch insgesamt 1.300 CoD-Points erspielen und damit sogar 300 Punkte verdienen.

Das funktioniert auch rückwirkend. Seid ihr euch also noch nicht sicher, ob ihr in Season 6 viel in CoD unterwegs seid, spielt erstmal ohne den Pass. Spätestens auf Stufe 80 könnt ihr den Pass dann kaufen und bekommt euren Einsatz direkt wieder zurück auf euer CoD-Points-Konto.

Wollt ihr jetzt schon mehr vom Battle Pass sehen, dann schaut im Blog von Call of Duty vorbei (via callofduty.com). Sobald der Pass im Spiel online ist, aktualisieren wir den Artikel und zeigen euch alle Items.

Was bringt die Season 6 sonst noch? Für Cold War bringt die neue Season 6 eine große, klassische Zombie-Karte und insgesamt 3 neue Multiplayer-Maps. Besonders Zombie-Spieler kommen jedoch auf ihre Kosten und können den Abschluss der aktuellen Dark-Aether-Story erleben. Die Season 6 ist auch die finale Season von Cold War – am 05. November erscheint das neue CoD: Vanguard.

Auch in Warzone gibt es eine Art Abschluss. Die große Map Verdansk geht in ihre letzte Season vor der „Verschmelzung“ mit dem neuen Vanguard. Das Battle Royale bekommt dann eine neue Karte, die Vanguard-Engine und mit der Umstellung eine ganz neue Erfahrung bieten.

Mehr zu den Inhalten und Anpassungen der Season 6, findet ihr in unserem großen Special zur neuen Season: CoD Warzone: Season 6 – Alles, was wir zu Release, Map und Waffen wissen