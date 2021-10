CoD Warzone bringt in Season 6 eine coole Kampf-Axt – Wie schaltet man sie frei?

In Season 6 von CoD Warzone könnt ihr euch eine Kampf-Axt freischalten. Wir zeigen euch, wie ihr die coole Nahkampf-Waffe freischaltet und welche Waffen euch noch erwarten.

Was ist das für eine Waffe? Die “Battle Axe” ist eine neue Nahkampf-Waffe, die Spieler in CoD Warzone und Cold War in der neuen Season 6 freischalten können. Das bleibt aber nicht die einzige neue Nahkampfwaffe in der kommenden Season. Hammer und Sichel werdet ihr auch nutzen können.

Wir zeigen euch hier einen Blick auf die neuen Waffen und wie ihr die freischalten könnt.

Coole Kriegsaxt für den Nahkampf in Warzone

Was ist das für eine Waffe? In der Vorschau der Inhalte für Season 6 zeigte das Team von Warzone einige neue Waffen. Zu dem Start einer neuen Season gibt es für den Shooter oft neue Waffen, um frischen Wind in die Matches zu bringen. Ob sie Auswirkungen auf das Meta haben, zeigt sich dann in den folgenden Tagen und Wochen nach Seasonstart.

Wie kriegt ihr die Waffe? Die Kampf-Axt ist direkt zum Start der neuen Season verfügbar. Das gilt für alle drei neuen, kostenlosen Waffen. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie ihr die Kriegsaxt freischaltet.

Indem ihr eine Ingame-Challenge erledigt – die anderen beiden Waffen sind an Ränge im Battlepass verknüpft Wie die Challenge zum Freischalten aussieht, ist aktuell noch nicht klar. Ihr werdet aber bei uns auf MeinMMO darüber lesen.

Alternativ könnt ihr das dazugehörige Bundle im Shop von Warzone kaufen. Wie bei der Sai schaltet ihr damit die Grund-Waffe und eine einzigartige Blueprint-Version frei.

Die neuen Waffen von Season 6 in der Vorschau

Welche Waffen gibt es noch? In der Vorschau wurden fünf Waffen gezeigt:

.410 Ironhide (direkt zu Beginn der Season verfügbar) – Die Schrotflinte erhaltet ihr durch das Erreichen von Stufe 15 im Battle Pass

Grav (direkt zu Beginn der Season verfügbar) – Um das Sturmgewehr zu erhalten, müsst ihr im Battle Pass voranschreiten und Stufe 31 erreichen

Kampf-Axt (direkt zu Beginn der Season verfügbar) – Wie oben beschrieben

Lapa – Die MP kommt er im späteren Verlauf der Season 6 zum Event am 19. Oktober. Sie wird wohl als Belohnung im Halloween-Event verfügbar und im Shop als Bundle erhältlich sein.

Hammer & Sichel kommen später in Season 6 ins Spiel

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von GameStar Inhalten widerrufen

Wann startet Season 6 in Warzone und was passiert da?

Wann ist Start? Am Donnerstag, dem 7. Oktober, beginnt Season 6 in Warzone.

Was passiert da? Ein Teil von Verdansk wird explodieren und damit die Map für euch verändern. Dazu startet am 19. Oktober das Halloween-Event “The Haunting”, zu dem noch viele Informationen fehlen.

Auch in Cold War wird sich einiges tun: Drei neue Karten und eine große Zombie-Map wurden angekündigt.

Wie gefällt euch die Aussicht auf die neuen Waffen in Season 6 von Warzone? Ist da für euch eine dabei, auf die ihr euch freut oder seid ihr mehr für die Map-Änderungen? Schreibt uns eure Meinung zu den neuen Inhalten des Shooters doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit der Community aus.