CoD Warzone: Wenn ihr euch für nichts schämt, gibt’s einen fiesen Trick zum Sieg

In CoD: Warzone hat ein Spieler dank eines echt fiesen Tricks einen Sieg abgestaubt. Doch er gibt selbst zu, dass er sich eigentlich dafür schämt. Wie man trotzdem mit dem „Wheat-Hack“ einen Vorteil in einer bestimmten Situation hat, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

So war die Situation: Der reddit-User und Warzone-Spieler AntiUnicorn war in einer Solo-Runde unterwegs und schaffte es bis in den finalen Kreis. Der Kampf sollte zwischen Superstore und Storage Town beim Weizenfeld enden.

Er wusste, dass sich seine letzten Gegner in der Nähe befanden und nutzte einen einfachen und frechen Trick: Er verwendete die Ping-Funktion in der groben Richtung der Gegner und sobald er einen Gegner erwischte, wurde der durch den Ping kurz markiert.

So konnte er die Position des Feindes zielgerichtet erkennen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen und die letzten Feinde gezielt ausschalten. Am Ende hatte er sich den Sieg auf diese freche Art gesichert. „Kein Sieg, auf den ich stolz bin, aber es ist ein Sieg!“

So rockt man das Weizenfeld mit dem „Wheat-Hack“

Darum ist der Trick unfair: Die Ping-Funktion ist eigentlich dazu da, um Gegner, Items und Orte für Teamkameraden zu markieren. Die Funktion wurde in großem Stil damals in Apex Legends eingeführt und ist seitdem in so gut wie jedem Battle-Royale zu finden.

Ein so markierter Gegner ist in Warzone noch eine kurze Zeit nach dem Ping mit einem Icon markiert. Das ist an sich kein Problem, aber in Situationen, in denen durch Terrain ein Sichtmodifikator entsteht, hat ein markierter Gegner klar einen Nachteil.

Denn während der Gegner – wie im Beispiel von AntiUnicorn – euch im Weizenfeld nicht sehen kann, kann man durch wildes Pingen den Gegner trotz fehlender Sicht markieren und so aufdecken.

Der Ping-Marker ist im Weizenfeld also so etwas wie ein Wall-Hack beziehungsweise „Wheat-Hack“.

So wird der Sieg bewertet: Die Kommentare unter dem reddit-Video von AntiUnicorn sind größtenteils positiv. Die Community sieht an der Sache weitgehend nichts Verwerfliches. Immerhin sei man in einem Battle-Royale-Game unterwegs, um Wins zu machen und wenn man nicht cheatet, wäre das noch ok.

Das mit dem Ping sei eine reguläre Spielmechanik, deren Einsatz völlig ok sei. Außerdem sei die Situation sehr speziell und nicht in jedem Endkampf reproduzierbar.

Ebenfalls legal, aber umstritten, sind Controller und Aim-Assist in Warzone. DrDisrespect macht sich über die Diskussion über einen unfairen Aim-Assist nur lustig.