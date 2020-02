Seit seinem Release hat Apex Legends tausende Spieler begeistert, teilweise mit neuen, innovativen Features. Eines davon hat nun sogar einen der größten Shooter inspiriert, es zu kopieren: Rainbow Six: Siege.

Was ist das für ein Feature? Es geht um das Ping-System, das schon seit dem Release von Apex Legends seitens vieler Spieler als absolut grandios gefeiert wird. Das Feature erlaubt kontextuelle Pings. Das bedeutet, ihr könnt verschiedene Warnungen und Nachrichten an eure Team-Mitglieder geben, wie:

Ich gehe dorthin

Ich beobachte dieses Gebiet

Da vorne ist ein Gegner

Hier war jemand

Ich loote dort

Das System war so gut, dass auch Battle-Royale-Konkurrent Fortnite es schnell übernommen hat. Auch der Shooter Borderlands 3 orientiert sich beim Loot-Pingen an diesem System. Es scheint also wirklich so gut zu sein, dass es große Shooter übernehmen wollen.

Das System erleichtert das Spiel mit Anderen immens, besonders, wenn man aus verschiedenen Gründen den Sprach-Chat nicht benutzen möchte.

Rainbow Six: Siege bekommt Pings wie Apex Legends

Das ist die Änderung: In Rainbow Six: Siege ist es im Moment nur möglich, einen Ping ohne Kontext zu liefern. Der gelbe Marker sagt nicht viel aus, außer, dass dort etwas für den Spieler offenbar wichtiges ist.

Mit dem kommenden System Ping 2.0 soll das verbessert werden. Bisher wurde schon gezeigt, dass Spieler einen kontextuellen Gadget-Ping bekommen, mit dem sie ein einzelnes Gadget dauerhaft anpingen können. Das hat PCGamer in einem Interview mit Game Designer Jean-Baptiste Halle erfahren.

Das bedeutet beispielsweise, dass Angreifer ihr Team mit Aufklärungsdrohnen über den Standort einer Falle informieren können. Ein vollständiges Menü mit kontextuellen Pings soll später noch folgen.

Ein solches System haben Fans schon im März 2019 gefordert. Damals hieß es bei Ubisoft, dass man darüber nachdenke. Jetzt wird der Plan langsam Realität. Kommen soll das System während Year 5.

Rainbow Six: Siege ist trotz seines Alters extrem erfolgreich, was Apex Legends als Ideengeber wohl zur Ehre gereicht. Apex Legends hat jedoch nicht nur Rainbow Six und nicht nur mit dem Ping-System inspirieren können: