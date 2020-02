Ubisoft schwärmt bei Quartalszahlen von Rainbow Six, ignoriert Breakpoint

Das Entwicklerstudio und Publisher Ubisoft hat einen Einblick in ihre Zahlen für das letzte Quartal 2019 gegeben. Dabei gibt es viel Lob für Rainbow Six Siege, doch ihren großen Flop Ghost Recon: Breakpoint erwähnen sie kaum.

Was wurde vorgestellt? Ubisoft hat ihre Zahlen für das letzte Quartal 2019 gezeigt, also vom 1. Oktober bis hin zum 31. Dezember. Das wichtige Weihnachtsgeschäft ist damit enthalten.

Die wichtigsten Erkenntnisse: Als große Gewinner feiert Ubisoft:

Rainbow Six Siege,

Assassin’s Creed Odyssey

The Crew 2

Mario + Rabbids Kingdom Battle

Just Dance 2020

Dabei erwähnt Ubisoft aber auch, dass das Geschäftsjahr 2019 deutlich unter den ursprünglichen Erwartungen lag. Das dürfte vor allem mit Ghost Recon Breakpoint zusammenhängen. Das Spiel kam nicht gut an und sorgte sogar dafür, dass die Ubisoft-Aktie auf einen Tiefstand fiel.

Rainbow Six noch immer extrem erfolgreich

So geht es Rainbow Six: Im Quartalsbericht zählt Ubisoft einige Erfolge von Rainbow Six im vergangenen Quartal auf:

Über 55 Millionen registrierte Nutzer

Ein Rekord bei den monatlich aktiven Spieler für den Dezember

Anstieg beim Verkauf von digitalen Items, DLCs und Season-Pässe

Auf Platz 7 der eindrucksvollsten Spiele von The Esports Observer

Rainbow Six Siege wurde bereits im ersten Quartalsbericht von 2019 gelobt. Dort zeigte man sich begeistert, dass es auch im 4. Jahr stärker läuft, als im Jahr davor.

Rainbow Six Siege wird auch Jahre nach Release noch zahlreich gespielt

Was wird über andere Spiele gesagt? Der 2020-Teil von Just Dance wurde positiv aufgefasst. Er verkaufe sich in etwa genauso gut wie der Teil aus 2019.

Zudem bekommt auch Assassin’s Creed Odyssee Lob. Das Spiel läuft deutlich besser als der Vorgängerteil.

Wie geht es Ubisoft generell? Sie selbst vergleichen die Zahlen aus 2019 mit den Zahlen aus 2016. Während man vor 4 Jahren noch 2 Milliarden Spielstunden hatte, gab es 2019 schon 4,5 Milliarden Spielstunden.

Im Vergleich zu den vergangenen Jahren soll dieses Quartal 2019 ähnlich hohe Zahlen erreicht haben. Hier sieht mal also nichts von einer Krise bei Ubisoft.

Ubisoft ignoriert Breakpoint – Erwähnt es nur einmal kurz

Der große Aufreger im Jahr 2019 war für Ubisoft sicherlich auch der Release von Ghost Recon: Breakpoint. Das Spiel floppte, weil Spieler nicht verstanden, weshalb man den Vorgänger beiseitelegen sollte. Wildlands wurde nämlich noch immer stetig verbessert.

Der neue Titel zeigt sich entsprechend erst gar nicht in den Quartalszahlen. Eine Aussage von Yves Guillemot, dem Co-Founder und Chief Executive Officer von Ubisoft, lässt aber darauf schließen, dass es nicht sonderlich erfolgreich war. So sagt er: „Obwohl das laufende Geschäftsjahr deutlich unter unseren ursprünglichen Erwartungen liegt, […]“.

Breakpoint selbst taucht auch in dem Bericht nur einmal kurz auf. Und zwar bei den Releases für dieses Quartal. Damit ist Adventure 1 gemeint, welches für dieses Quartal angesetzt ist.

Ghost Recon Breakpoint floppte total – In den Quartalszahlen taucht das Spiel gar nicht auf

Was hat das zu bedeuten? Darüber lässt sich nur spekulieren. Einen vergleichbaren Fall gab es mit WildStar und dem Publisher NCSoft. Das Spiel tauchte dort nach und nach nicht mehr auf und verschwand irgendwann komplett aus den Berichten. Wenig später wurde das Spiel dann auch eingestampft.

Es bleibt auf jeden Fall spannend rund um Breakpoint. Es bleibt abzuwarten, ob das Spiel sich irgendwann mal von den vielen Kritiken erholen kann.

Ubisoft hat schon zwei große Titel nach hinten verschoben. Grund dafür war auch Ghost Recon: Breakpoint: