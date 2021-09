CoD Vanguard: Pro will umstrittenes Matchmaking-Feature verbannen – Seine Gründe sind aber frech

Call of Duty: Vanguard soll laut Profi Scump endlich das umstrittene Matchmaking-Feature SBMM aus dem Spiel verbannen. Denn der frühere Weltmeister würde gerne wieder Noobs klatschen, die sich gegen ihn kaum wehren können.

Um wen geht es? Seth „Scump“ Abner ist ein berühmter CoD-Profi. Er war unter anderem schonmal Weltmeister und hat auf Turnieren der Call-of-Duty-League (CDL) schon zig Preise abgeräumt. Scump gilt also als einer der besten Spieler im Game und ist ein furchteinflößender Gegner. So hat Scump unter anderem den armen Streamer TimTheTatman so lange gekillt, bis dieser nur noch schrie und jammerte.

In einem Stream jammerte aber eher Scump, der sich darüber beklagt, dass das Feature des Skill-Based-Matchmaking (SBMM) in den CoD-Spielen steckt und er es gerne im kommenden CoD Vanguard endlich loshaben wolle.

Was ist SBMM? SBMM steht für Skill-basiertes Matchmaking und hilft dabei, Lobbys in PvP-Spielen zusammenzustellen. Steht so ein SBMM im Vordergrund bei einer Match-Suche, werden die Fähigkeiten eines Spielers als wichtigsten Faktor bei der Lobby-Erstellung angesehen. Der Spieler wird also bevorzugt mit Spielern in eine Lobby geworfen, die ähnlich gut sind, wie er.

Scump will SBMM streichen für mehr „Bot-Lobbys“

Warum will Scump, dass SBMM rausfliegt? SBMM sorgt also zumindest in der Theorie dafür, das die meisten Gegner, die ein Spieler wie Scump bekommt, ebenfalls recht solide in CoD sind.

Die Chance ist aktuell gering, dass er auf sogenannte „Bot-Lobbys“ trifft, also eine Masse aus eher schlechten Spielern.

Doch genau so etwas will der frühere Weltmeister gerne haben. Da die Runden, in denen er regulär spielt, von guten Gamern bevölkert werden, ist jede Runde eine harte Arbeit und er muss sich hart anstrengen.

Früher, als das SBMM noch nicht so rigoros im Spiel war, kam es hingegen sogenannten „Pub-Stomp“-Runden, in denen Scump quasi jeden in der Lobby rasierte, ohne groß was abzubekommen. Eine Runde von solch einem berüchtigten „88:0 Pub Stomp“ aus dem Jahre 2013 könnt ihr hier ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Videos von solchen absurden Schützenfesten gehören auch nach Jahren noch zu den populärsten Videos von Scump und er werde immer wieder gefragt, warum er nicht nochmal sowas mache:

Das ist einfach nicht möglich. Man kann nicht einfach 88:0 gegen Spieler gewinnen, die auf dem gleichen Niveau sind. Das ist einfach nicht möglich. Die Leute umgehen es [SBMM], sie umgehen es, aber ich mach das nicht. Das ist die traurige Realität [von Call of Duty], denn ich weiß, wie sehr die Leute die Pub-Stomps geliebt haben, aber das ist jetzt einfach nicht mehr möglich.

Scump will also einfach mal die Sau rauslassen können und Noobs links und rechts klatschen, ohne das es ihm groß Mühe bereitet.

Wird SBMM in Vanguard entfernt werden? Die Chancen, dass Scumps Wunsch erfüllt wird und SBMM sich mit dem Release von Vanguard aus dem Spiel verabschiedet, sind allerdings gering, denn die Entwickler wollen an dem Feature festhalten.

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von GamePro Inhalten widerrufen

Allerdings steht Scump nicht alleine da mit seiner Forderung für das Ende des SBMM. Auch viele Spieler fordern vehement die Abschaffung des Skill-Based-Matchmaking in kommenden Spielen der Call-of-Duty-Reihe. Auf reddit wird das Thema heiß diskutiert und diverse Spieler haben auch Ideen, was man stattdessen machen könnte: „Entfernt SBMM und bringt dann Ranked – Beides brauchen wir nicht“.