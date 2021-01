CoD Cold War bestätigt Ranked-Modus – Spieler fordern sofort: „Entfernt SBMM“

Call of Duty: Black Ops Cold War bestätigte auf reddit, dass Ranglisten-Spiele weiter geplant sind. Die Nachricht verbreitete sich schnell und Spieler fordern direkt: „Entfernt SBMM und bringt dann Ranked – Beides brauchen wir nicht“.

Worum geht’s? In der Community von Call of Duty ist das Skill-basierte Match-Making (SBMM) eines der großen kontroversen Themen. Viele Spieler fühlen sich durch dieses System benachteiligt und wünschen sich eher ein Match-Making, das mehr auf der Verbindung der Spieler basiert und weniger die Fähigkeiten der Soldaten in den Vordergrund stellt.

Dazu kommt, dass das Thema von den Entwicklern kaum bis überhaupt nicht bedient wird. Auf die Unmengen an Beschwerden und Anfragen aus der Community gab es bisher keine Rückmeldung von den CoD-Machern. So wurde das SBMM-Thema zu einem der größten Aufreger in Modern Warfare, Warzone und auch in Black Ops Cold War (Die Kollegen der GameStar berichteten).

Nun kündigte der Community-Manager Josh „FoxhoundFPS“ Torres auf reddit an, dass die Macher von Cold War weiter an einem Ranglisten-System arbeiten, das wohl noch im aktuellen CoD erscheinen soll. Die Reaktionen auf Twitter dazu sind ziemlich eindeutig – wenn „Ranked Play“ kommt, soll SBMM für die anderen Playlisten eingeschränkt werden oder gleich ganz verschwinden.

Ja, Ranked-Play wird ein Thema sein. Ich habe derzeit jedoch keinen Zeitplan, den ich mit euch teilen kann. CoD-Community-Manager Josh Torres auf reddit auf die Frage, ob Ranked Play weiter ein Thema ist.

Was sind Ranglisten-Spiele? Anders als bei den normalen Playlisten bekommt ihr bei dieser Art von Matches einen „Rang“ (englisch Rank). Startet ihr ein Match, bekommt ihr dann nur Gegner, die sich auf einem ähnlichen Rang-Niveau befinden wie ihr selbst.

Diese Ranked-Modi sind so gesehen der Inbegriff des SBMM. Spielt ihr gut, steigt ihr im Rang auf und bekommt entsprechend bessere Gegner und Mitspieler in eure Matches. Am Ende einer Season oder bestimmten Zeitperiode steht dann euer Rang, der euch womöglich Belohnungen ausschüttet.

So etwas gab es früher schon in Call of Duty, ist aber nicht unbedingt die Regel. Ranked-Modi sind besonders für erfahrenere Spieler interessant, die eine Herausforderung suchen.

Wieso fordern Spieler also, SBMM zu entfernen? Mit der Einführung eines Ranked-Modus, der ganz klar mit einem Skill-basierten Spielersuche-Ansatz die Matches zusammenstellt, empfinden es viele Kommentatoren als nutzlos, wenn andere Modi ebenfalls eure Fähigkeiten als Match-Making-Variable einbeziehen.

Schon vor der Ankündigung forderten viele CoD-Spieler, das SBMM ganz aus den normalen Modi zu streichen oder wenigstens abzuschwächen. So einige berichten von Erfahrungen, bei denen sie eine oder zwei spaßige Runden spielen und dann plötzlich in Lobbys landen, die deutlich schwerer sind.

Den Forderungen nach soll CoD hier entweder ganz auf dieses System in normalen Modi verzichten, oder eine bessere Lösung bringen als die aktuelle.

Ob Cold War, CoD MW oder Warzone – SBMM ist für viele Spieler ein Aufreger.

Wie sehen die Reaktionen zur Ankündigung aus? Entsprechend fallen auch die Reaktionen aus. Unter dem Tweet der CoD-Newsseite „CharlieIntel“ auf Twitter lautet der Kommentar mit den meisten Likes: „Entfernt erst SBMM, danach fügt Ranked hinzu. Beides brauchen wir nicht“. Tatsächlich gehen eine Menge der Kommentare zu der News in diese Richtung:

@_Vyrizz auf Twitter: „Gibt’s das nicht schon in normalen Matches ohne Rang?“

@A_nthonyyy43 auf Twitter: „Hä? Spielen wir nicht bereits Ranked in mindestens jedem zweiten Match? Wenn sie SBMM nicht aus den Casual-Matches rausnehmen, gibt es keinen Grund, das jetzt zu bringen.“

Doch nicht nur das stört viele Kommentatoren. Auch der Zeitpunkt ist für viele nicht nachvollziehbar:

@GotherSZN auf Twitter: „Das Spiel hat einen Lebens-Zyklus von einem Jahr und ist bereits 3 Monate auf dem Markt. Wie können sie jetzt noch keinen Zeitplan haben?“

@Gunslata auf Twitter: „Es ist uns egal, wenn Ranked nach einem halben Jahr kommt. Warum kann das nicht zum Launch bereit sein?“

Obwohl es vereinzelt auch positive Kommentare zu den neuerlichen Infos zu Ranglisten-Spielen gibt, nehmen viele Spieler die News mit einem negativen Beigeschmack auf. Für so einige ist das Match-Making-Thema der große Aufreger bei den aktuellen CoD-Titeln und ein Modus, der auf dem SBMM basiert, steht nur bei wenigen oben auf dem Wunschzettel.

Wie steht ihr zu Ranglisten-Spielen? Wünscht ihr euch sowas überhaupt wieder für CoD? Denkt ihr, dass das SBMM-Thema dadurch ein wenig an Fahrt verliert?