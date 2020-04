Wer in CoD Warzone zu gut ist, könnte das später bereuen

Gibt es Skill-basiertes Matchmaking in Call of Duty: Warzone oder nicht? Das Thema wurde schon bei Modern Warfare heiß diskutiert und auch beim Battle-Royal-Ableger kommt nun die Diskussion auf. Ein Experte hat sich ausgiebig damit beschäftigt.

Was ist SBMM? Dabei handelt es sich um eine Methode in Online-Games, mit der die Spiele Lobbys zusammenstellen. SBMM ist das „Skill-based Matchmaking“. Hier werden dann Spieler zusammen in eine Lobby gematcht, die ungefähr auf demselben Fähigkeitsniveau sind. Spielt ihr also zu gut, könntet ihr es bereuen, da die Gegner immer besser werden, wenn ihr hervorragende Leistungen abliefert.

Es gelten zwar auch noch andere Kriterien, doch die Lobbys werden bei einem solchen System stark basierend auf den Fähigkeiten der Spieler zusammengestellt. Das SBMM steht dem eher gewünschten „Connection-based Matchmaking“ gegenüber.

Der CoD-YouTuber und -Analyst „TheXclusiveAce“ hat sich nun ausgiebig mit dem Thema in einem seiner englischen Videos befasst und findet deutliche Worte, zumindest für den Solo-Modus:

Skill-Based Matchmaking ist in der Warzone offenbar aktiv

Nach den Analysen von „Ace“ gibt es SBMM in der Warzone. Die gesammelten Daten zeigen für ihn ein eindeutiges Ergebnis. Die Mitspieler seiner Tests, bei denen er die Daten analysieren konnte, passten zum Skill-Level der Accounts, mit denen er die Tests durchgeführt hat. Für ihn gibt es hier kaum einen Zweifel.

Wie hat er das herausgefunden? Der YouTuber nahm sich vier Accounts mit unterschiedlichen Skill-Leveln und analysierte pro Account 100 Gegenspieler über mehrere Matches. Er verglich danach die K/D, also das Verhältnis Kills zu Tode, und die Punkte pro Minute („SPM“ für „Score per Minute“) mit den Durchschnitts-Werten der erfassten Feinde.

An die Werte kam er mithilfe des CoD-Tracker und entdeckte einen durchgängigen Trend – Je besser die Leistung des Accounts, desto besser waren auch die Gegner:

Level K/D K/D Gegner SPM SPM Gegner Top 4,63 1,2 428 173 Gut 2,06 1,18 252 170 Mittel 1,10 1,00 163 140 Mies 0,70 0,67 56 87

Die gesammelten Daten der 400 Gegner und alle Diagramme könnt ihr euch in seinem Google-Spreadsheet dazu ansehen. Crossplay war übrigens während des gesamten Tests aktiviert.

Wie sicher ist das jetzt? „Ace“ ist sich nach seiner Analyse ziemlich sicher, dass die Lobby-Zusammenstellung stark mit den Fertigkeiten der einzelnen Spieler zusammenhängen. Allerdings musste er einige Abstriche machen, als es um die Erfassung und Auswertung seiner Daten geht.

Seine Analyse hat er nämlich nur im Solo-Modus durchgeführt. Er ist sich zwar sicher, dass sich die Spiel-Modi dieselbe Matchmaking-Methode teilen, doch ganz gesichert ist das nicht. Er kann also nicht sagen, wie sich verschiedenen Skill-Level innerhalb eines Teams auf das Matchmaking auswirken.

Dazu hatte er auch keine Möglichkeit, auf alle Daten seiner Gegner zuzugreifen. Nach seiner Aussage verfügt der CoD-Tracker für die Warzone nicht über Daten von PC-Spielern und auch Spieler, die ihren Activision-Namen geändert haben, führt der Tracker nicht auf.

Er meint aber auch, dass dieser Umstand sein Ergebnis noch verstärkt, da Spieler, die ihren Activision-Namen ändern, sich meist mehr mit dem Spiel beschäftigen und deshalb bessere Warzone-Soldaten wären. Mit den Werten dieser Spieler wären die Daten, nach seiner Aussage, noch deutlicher ausgefallen.

Der Vergleich der K/D-Werte im Diagramm. Der Top-Account bekam Gegner mit Werten über 2,00, während beim miesen Account von 100 Gegnern nur 7 eine K/D über 1,00 hatten.

SBMM ist ein kritisches Thema in der Community

Warum ist SBMM so ein Problem? Für viele Spieler steht das Fertigkeiten-basierte Matchmaking dem Verbindungs-basierten Matchmaking gegenüber. Die Diskussionen dazu auf Reddit laufen schon seit Monaten und Threads mit dem Thema kassieren regelmäßig tausende Upvotes auf der Diskussions-Plattform. Obwohl „TheXclusiveAce“ mit einer Analyse das Gegenteil bewies.

In den Augen der Gegner von SBMM verhindert dieser Ansatz die optimale Lobby-Zusammenstellung, sodass Spieler mit einer guten Verbindung auch auf Spieler treffen, die eher einen schlechten Ping haben. Außerdem ist Reverse Boosting ein Problem.

Manche Spieler fühlen aufgrund von SBMM durch gute Leistungen bestraft. „alphacentaurai“ meint auf Reddit zum Matchmaking des normalen Multiplayers: „Ich fühle mich aktiv bestraft dafür, das Spiel zu spielen. ‚Das Match war gut … sorgen wir dafür, dass die nächsten 10 beschissen werden’“.

Zu diesen Punkten kommt dann noch die Kommunikation seitens der Entwickler. Die Spieler meinen, dass Infinity Ward hier viel zu wenig auf die Anfragen der Soldaten eingeht. Schon damals blieben die Entwickler stumm, als das Thema bei Modern Warfare aufkam und der Chef eines anderen Activision-Studios löschte einige seiner Tweets, die er zu dem Thema veröffentlichte.

Allerdings meldete sich vor kurzem ein ehemaliger Insider zu Wort. Laut den Aussagen eines früheren Directors von Call of Duty (WWII und Advanced Warfare), hätten die Entwickler eh keine Möglichkeit, sich vom SBMM zu verabschieden. Er meint, die Ansagen kommen direkt von Activision.