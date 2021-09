Twitch-Streamer zeigt die perfekte Art, wie man mit Hackern in CoD Warzone umgeht

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

So lief der Kill ab: Streamer Bobby Poff zeigte den Clip des Kills auf Twitter. Das Video startet damit, dass der Streamer im großen Truck, genannt Big Bertha, über die Map heizt und plötzlich einen Gegner sieht, der sich sehr schnell und abgehackt bewegt. “Das ist der Cheater, Bro. Das ist der Cheater! […] Oh mein Gott!”

Um was geht es? Speedhacker nerven in Shootern und anderen Online-Spielen. Mit Hilfe von Hacks laufen oder fliegen die Spieler unglaublich schnell über die Map und verschaffen sich damit unfaire Vorteile gegenüber den anderen Spielern. Es baut sich oft großer Frust auf, wenn man so einen Hacker im Match hat.

Cheater sind in Multiplayer-Spielen eine Plage. Auch in CoD Warzone , wo man Gegner mit Wallhacks, Aimbots oder Speedhacks begegnen kann. Ein Streamer machte sich auf die Jagd nach einem Speedhacker und landete einen genialen Kill.

