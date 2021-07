Hacker zwingen Twitch-Streamer von CoD Warzone zum Cheaten – „Bester Hack aller Zeiten?“

Ein neuer Hack/Cheat geht in Call of Duty: Warzone um. Der sorgt dafür, dass manche Spieler plötzlich das Max-Level erreichen und alle freischaltbaren Waffen-Skins zur Verfügung stehen. Sogar große Twitch-Streamer sind betroffen.

Call of Duty: Warzone erlebt derzeit einen Aufschwung. Jedoch nicht an Spieler- oder Umsatzzahlen, sondern leider bei seinen Hackern und Cheatern. Eine neue Schummelei der Cheater führt nun dazu, dass Spieler plötzlich das Max-Level erreichen und alle Herausforderungen für die Waffen-Skins erledigt sind.

Mittlerweile geht das so weit, dass große Twitch-Streamer mitten in ihren Übertragungen gehackt werden. Prominente Beispiele sind unter anderen „Nickmercs“ und „DiazBiffle“. Nickmercs fordert daraufhin alle Cheater von Warzone auf, jeden Spieler zu hacken, um dieses „Geschenk“ unter die Leute zu bringen und die US-Seite Dexerto fragt: „Ist das der beste Hack aller Zeiten?“. Doch das Account-Upgrade könnte Tücken haben.

Wie sieht das aus? Es gibt eigentlich wenig zu sehen. Tatsächlich rasten nur plötzlich die Anzeigen aus, die von den Freischaltungen berichten:

In dem kurzen Clip von DiazBiffle ist zu sehen, wie der Streamer auf einmal alle Season-Ränge hinter sich gelassen hat. Insgesamt muss man dafür 1.200 Stufen aufsteigen und das Ganze ist mit einigen Belohnungen verbunden, wie Season-Challenges und Prestige-Schlüssel.

Doch es kam noch mehr: Alle freischaltbaren Waffen-Skins stehen ebenfalls zur Verfügung. Nickmercs zeigte in seinem Stream seine neuen „Errungenschaften“:

The hack just happened to @NICKMERCS too and the guys are losing it 😭



(via @timthetatman) pic.twitter.com/nmTJLZWoCL