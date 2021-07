Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Wenn die Leute den Köder schlucken, startet Stufe 2 des Tricks. Da das Video einen ernsthaften Cheat verspricht, gehen einige „Nutzer“ davon aus, dass sie bei der Installation etwas falsch gemacht haben. In den Kommentaren fragen die ahnungslosen, angehenden Schummler, was sie tun könnten – irgendwie startet immer nur eine Sirene:

Wenn die angehenden Cheater nun das Programm herunterladen und ausprobieren, startet jedoch nicht ein Aim-Bot der neusten Generation . Vielmehr ertönt eine laute Sirene ( via imgur – Vorsicht: laut! ). Die Belästigung lässt sich über den Task-Manager oder auch per Computer-Neustart abschalten.

Wie sieht der Trick aus? Der User „alextheloser168“ hat seinen kleinen Trick auf reddit vorgestellt ( via reddit ). Er entwickelte ein kleines Programm, das er als seine „Cheats“ ausgab. Dazu produzierte alex ein kurzes YouTube-Video, in dem er erklärte, wie man das Programm aktiviert und wie die Cheats funktionieren. Das Video hat er dann noch von Freunden und anderen Accounts kommentieren lassen – „Danke, funktioniert super!“.

Worum gehts? Call of Duty: Warzone ist ein starkes und spaßiges Battle Royale, bekommt jedoch ein Problem einfach nicht in den Griff – Cheater und Hack-Programme. Besonders auf den Servern von Nordamerika waren die letzten Tage schlimm und es gab unzählige Berichte darüber, dass das Cheater-Problem außer Kontrolle gerät.

Cheater sind das große Problem der Call of Duty: Warzone . Das Battle Royale leidet unter den fiesen Schummlern und in letzter Zeit ist es sogar noch schlimmer geworden. Ein cleverer Spieler hat sich einen Trick überlegt, um Cheater zu ärgern und Stunden ihrer Lebenszeit sinnlos zu verschwenden.

