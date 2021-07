Miese Waffe in CoD Warzone holt aktuell starke Helis mit einem Schuss aus der Luft

In CoD Warzone sind Helikopter in akuter Gefahr. Denn ein Bug lässt die eigentlich ziemlich nutzlose Armbrust zu einer mächtigen FLAK mutieren. Wie kann das sein?

Was hat es mit der Anti-Heli-Armbrust auf sich? Die Armbrust ist eigentlich eine miese Waffe in CoD Warzone, die kaum jemand freiwillig einsetzt. Zu langsam ist der verschossene Bolzen und zu wenig Schaden richtet er bei einem Treffer an. Da greift man doch lieber zum Sturmgewehr, wie eine dieser Top-Waffen aus Season 4.

Doch durch einen kuriosen Bug ist die Armbrust plötzlich die ideale Flugabwehr-Waffe in der Warzone. Wie ein User auf reddit herausgefunden hat, holen Bolzen Helis mit nur einem Treffer vom Himmel. Selbst verbündete Hubschrauber sind nicht sicher. Ein Schuss und der Heli trudelt brennend vom Himmel.

Bug macht Bolzen zu einer Art fliegenden Mauer

Wie funktioniert der Bug? Hinter dem kuriosen Effekt, den Bolzen-Beschuss auf gepanzerte Kampfhubschrauber hat, steckt allem Anschein nach ein Bug. Denn die Bolzen scheinen vom Spiel nicht als reguläre Geschosse, sondern als „Welt-Objekte“ deklariert zu werden.

Der Unterschied ist enorm, den Welt-Objekte sind normalerweise Dinge wie Mauern, Felswände oder Gebäude. Also alles Dinge, die bei einer Kollision Schaden an einem Fahrzeug, wie einem Heli, anrichten.

Trifft also ein Bolzen einen Heli, dann wertet das Spiel dies so, als wäre der Heli mit Karacho gegen eine Wand geflogen. Nur, dass die „Wand“ in diesem Fall ein verschossener Bolzen ist. Daher sind Helis auch chancenlos gegen diese Form von Beschuss und da es sich technisch gesehen um eine Kollision handelt, kann man auch eigene Hubschrauber so zerstören.

Allerdings gibt’s auch keine Punkte für die Abschüsse, da ihr ja streng genommen nichts abgeschossen habt. Der Heli ist für das Spiel ja nur mit einer Wand kollidiert und dafür gibt’s keine Belohnung.

Da es sich hier klar um einen Bug handelt und dessen Ausnutzung ein Exploit wäre, raten wir euch hier ausdrücklich davon ab, mit Armbrüsten auf ahnungslose Helis zu schießen. Ihr wollt schließlich keinen Bann riskieren, wie er sonst nur versierten Cheatern droht.