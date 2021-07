CoD Warzone soll heimlich ein Update gegen den „besten Hack aller Zeiten“ gebracht haben

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Mit Cheatern hatte die Warzone in der Vergangenheit schon öfter so ihre Probleme – insbesondere auf dem PC. Allerdings soll es Analysten zufolge möglich sein, dass auch Konsolen in Zukunft stärker betroffen sein könnten.

Gerade erst kamen Berichte um einen Hack in Call of Duty: Warzone auf, der Spieler auf das Max-Level hob und sie mit Waffen-Skins versorgte, da scheint er schon wieder Geschichte zu sein. Angeblich haben die Entwickler schnell mit einem Fix reagiert.

