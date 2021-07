CoD Warzone bekommt einen neuen Modus und der funktioniert ganz anders als das Battle Royale

CoD Warzone bekommt mit dem kommenden Update “Season 4 Reloaded” einen komplett neuen Spielmodus namens Payload. Was diesen Modus ausmacht und wie er sich vom üblichen Battle Royale unterscheidet, erfahrt ihr hier.

Was ist der neue Modus? Am 15. Juli 2021 kommt das Update Season 4 – Reloaded in die CoD Warzone. Darin wird es einen neuen Spielmodus namens Payload geben.

Darin kämpfen zwei Teams aus je 20 Spielern um einen Konvoi von Trucks.

Aber anders als im schon früher einmal verfügbaren Modus Panzer-Royale hat nicht jedes Team einen Truck, sondern es geht um eine ganze Kolonne.

20vs20 mit Trucks – So läuft Payload

Wie funktioniert Payload? Im neuen Modus Payload geht es nicht um den klassischen Finalsieg im Battle-Royale, bei dem nur noch ein Spieler oder Team übrig ist.

Vielmehr habt ihr je nach Team ein festes Ziel: Die Angreifer müssen die Trucks zerstören, die Verteidiger wiederum sie beschützen und ins Zielgebiet geleiten.

Unterwegs zum Ziel rumpeln die Trucks gemütlich durch die Warzone und halten regelmäßig an Checkpoints. Wer Spiele wie Overwatch oder Paladins kennt, sollte mit dem Spielprinzip von Payload also vertraut sein.

Spieler haben hier Respawns, müssen aber jedes Mal erneut aus der Luft abspringen und sich Ausrüstung zusammensuchen. Außerdem können die Angreifer sich nicht nur Waffen und Gear kaufen, sondern auch spezielle Hindernisse für den Konvoi aufstellen und so tödliche Hinterhalte legen.

Was kommt noch an Neuerungen? Zusätzlich zum neuen Spielmodus Payload gibt’s in Season 4 Reloaded außerdem noch eine neue SMG namens OTs 9. Die hat ein 20-Schuss-Magazin, das sie schnell raushaut. Dazu gibt’s noch eine dicke Stahlkeule als tödliche Nahkampfwaffe.

Außerdem könnt ihr euch über einen automatisierten Geschützturm als weiteren Killstreak freuen.

All diese Goodies kommen am 15. Juli 2021 in die Warzone als Teil des großen Mid-Season-Updates. Wer allerdings mehr auf gammlige Gestalten in Berlin steht, wird sich über das Zombies-Update „Mauer der Toten“ freuen dürfen.