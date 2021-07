Fieser Glitch lässt in CoD Warzone unverwundbare Spieler ins Gulag stürmen und alle killen

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Ist der Glitch reproduzierbar? Anscheinend lässt sich dieser Glitch zuverlässig nachmachen, doch NTrippy hat diese Passage aus dem Video auf YouTube gestrichen. Er will nämlich nicht unfaire Vorteile erglitchen, sondern die Devs darauf aufmerksam machen, wie er am Ende des Videos sagt.

Was macht der Glitch? In Call of Duty: Warzone ist der Gulag eine willkommene letzte Chance für eliminierte Spieler, nochmal in die laufende Runde einzusteigen. Im Lager muss ein 1vs1 Gefecht gewonnen werden, damit man wieder ins Spiel kommt.

CoD Warzone hat einen neuen, fiesen Glitch. Der ermöglicht es Spielern, in den Gulag einzudringen und dort unverwundbar die Gegner aufzumischen. Ein Streamer hat den Glitch entdeckt und will sicherstellen, dass er bald gefixt wird.

