Der Gulag in CoD Warzone gibt euch die Möglichkeit nach dem Tod erneut in die Runde einzusteigen. Ein Spieler hat nun gezeigt, dass man das 1-gegen-1 bereits nach einer Sekunde gewinnen kann.

Darum geht es: Im Nuketown-Gulag gibt es eine Möglichkeit den Gegner schon nach einer Sekunde auszuschalten. Dafür muss man die Laufrichtung des Gegners richtig hervorsagen und gut zielen können.

Durch diese Methode könnt ihr direkt erneut in die Warzone-Runde einsteigen und müsst euch keinen langen Kampf mit eurem Kontrahenten im Gulag leisten.

So könnt ihr blitzschnell im Gulag gewinnen

Das ist der Clip: Damit ihr den schnellen Sieg auch sehen könnt, binden wir euch hier den Clip von reddit ein:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Reddit Inhalt

Wie funktioniert das? Auf den ersten Blick sieht das wie Schummeln aus, doch es folgt einer ganz einfachen Strategie.

Beim Spawnpunkt des Spielers im reddit-Clip seht ihr zwischen der Mauer und der Holzwand auf der rechten Seite eine kleine Lücke. Direkt zum Start des Gulags müsst ihr genau dort hinvisieren und schießen.

In der Theorie hofft man dann, dass der Gegner, der hinter der Holzwand steht, direkt in die Richtung der Mauer läuft. Wenn er das beim Start des Gulags macht, läuft er damit in den Schuss von euch.

Genau das ist auch im Video passiert. Der Gegner läuft direkt in die kleine Lücke zwischen Mauer und Holzwand und der Spieler trifft, ohne seinen Gegner gesehen zu haben.

Das müsst ihr beachten: Der Trick erfordert durchaus etwas Fingerspitzengefühl, denn man muss schnell und prizise aimen können. Nur wer direkt die Lücke anvisieren und dann noch auf der richtigen Höhe zielen kann, trifft auch.

Im Gegenzug könntet ihr auch auf der anderen Seite der Holzwand stehen. Bedenkt also, dass auch euer Gegner den Trick kennt. Lauft also nicht direkt in die Falle, sondern wartet kurz ab. Ansonsten seid ihr der Verlierer in einer verdammt schnellen Gulag-Runde.

Sucht ihr weitere Tipps für den Gulag? Dann schaut hier vorbei:

CoD Warzone: Auf diese 10 Dinge achtet ihr im Gulag bestimmt nicht