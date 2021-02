CoD: Einer der größten Warzone-YouTuber hört auf – Zu viele Cheater

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Vielen Dank an alle für ihre Unterstützung bei meinen jüngsten Bedenken zum aktuellen Stand des Cheatings in Warzone.

YouTuber im Gespräch mit Activision: Offenbar erzeugte das Video von Vikkstar die gewünschte Aufmerksamkeit an den richtigen Stellen. Denn auf Twitter schreibt er am 1. Februar:

Vikkstar ist nicht der erste größere YouTuber, der so einen Schritt geht. Im Juli 2020 erklärte Drift0r, dass er die Hacker in Warzone leid ist. Er müsse vielleicht aufhören. Zu dem Zeitpunkt hatte er 1,48 Millionen Abos auf YouTube. Das Problem für Drift0r waren auch Hacker und Cheater. Er begegnete immer wieder Spielern, die unmöglich gut spielen oder die keinerlei Geräusche von sich geben.

Um wen geht es? Über den CoD-Experten Vikram Singh „Vikkstar“ Barn konntet ihr bei uns auf MeinMMO schon viel lesen. Sein YouTube-Kanal hat über 7 Millionen Abonnenten, die regelmäßig Videos zu Geoguessr, Among Us, Black Ops: Cold War oder eben auch Warzone schauen.

Der YouTuber Vikkstar132 fährt seinen Content zu Call of Duty: Warzone runter. In seinem Video erklärt er, dass Hacker der Grund dafür sind. Einen ertappte er, wie er live auf Facebook seine Cheat-Runden streamte.

