Schummler sind leider schon seit dem Start der Call of Duty: Warzone ein dickes Problem des Battle Royales. Wie locker manche ihre Cheats nehmen, zeigt ein kleiner Streamer jetzt auf Twitch, der mal eben 90 Minuten Hacker-Gameplay streamte.

Was war da los? Ein Spieler, der grade seine ersten paar Streams auf Twitch startete, erregte gleich am zweiten Tag seiner „Karriere“ die Gemüter einiger Zuschauer. Denn er ging ganz offen und ohne Scham mit aktivierten Hacks ins Spiel und alle seine Viewer konnten das sehen.

Anfangs ging er noch Solo rein und einige seiner Kumpel schauten ihm zu. Im Voice-Chat fragt auch einer „Warum cheatest du? Für was?“. Seine trockene Antwort: „Ich habe es mir heute eingerichtet und will mal sehen, wie das ist“.

Dreister Cheater holt sich locker 2 Warzone-Siege

Wie sah das aus? Sein Kanal und der komplette Stream sind zur Veröffentlichung des Artikels noch online. Schaut auf dem Twitch-Kanal von „truegatter“ vorbei, wenn ihr mehr von seinem dreisten Gameplay sehen wollt. Einen kurzen Clip seiner fiesen Machenschaften, sowie seiner Erklärungs-Versuche binden wir hier für euch ein:

In seiner Solo-Runde holt er auf Anhieb einen entspannten Sieg. Zwar geht er kurz in den Gulag, aber danach spielt er das Game locker runter und sackt insgesamt 40 Kills ein.

Einem seiner Kumpel scheint die Schummelei nichts auszumachen. Nach dem Match gehen sie zu zweit rein und „truegatter“ sagt brav alle Feinde an, die er selbst durch Wände hindurch erkennt. Zwar starten sie einen BR 3er und haben somit ein Team-Mitglied weniger als der Rest, doch Fairness sieht anders aus. Mit 45 Kills kann er auch das zweite Match für sich entscheiden.

Hat der Cheater Konsequenzen zu erwarten? Sein Twitch-Kanal sowie sein CoD-Account könnte er durch die Aktion verlieren. Er betont zwar öfter, dass er das nur mal ausprobieren will und es eine Art Demonstration sein soll. Doch kriegen Twitch oder CoD von der Nummer Wind, dann ist es wahrscheinlich, dass er seine Accounts verliert.

Auf YouTube sind solche Demonstrationen erlaubt. Der deutsche Streamer und YouTuber „TarKoffeL“ veröffentlichte mal ein YT-Video, in dem er die Sicht eines Cheaters in der Warzone zeigte. Dafür wurde er dann aber auch eine Weile von Hackern gejagt. Auf Twitch wiederum ist das Live-Cheaten verboten und der Kanal wird möglicherweise gelöscht.

So sehen Hacker die Warzone. Quelle: YouTube

Warum ist das Cheaten in der Warzone so ein Problem? Das liegt zum einen daran, dass die Warzone ein Free-To-Play-Titel ist und die Möglichkeiten, einen neuen Account zu bekommen, ziemlich gut sind. Eine Cheater-Website bot mal neue Accounts für 2 $ an.

Auf der anderen Seite verwendet das Battle Royales leider keine Anti-Cheat-Werkzeuge, welche diese Art des Cheatens erkennt. Hier ist das Sicherheits-Team der Warzone allein auf ihre Daten angewiesen und den Meldungen von Spielern. Manchmal zeigt ein Cheater auch sein Hack-Gameplay live auf Twitch – auch sowas kann zu Banns oder Sperrungen führen. Doch leider sieht man trotzdem immer wieder Hacker, entweder als Gegner oder direkt live:

Bei allen 3 Beispielen sind die Twitch-Accounts nicht mehr zu erreichen. Die Streaming-Plattform greift hier hart durch und wenn sowas publik wird, verschwinden die Accounts schnell.

Call of Duty geht die Sache teilweise anders an. Zwar bannen auch sie viele Cheater, doch sie gehen auch an die großen Anbieter solcher Cheats. So hetzten sie einem Website-Besitzer, der Cheats für CoD MW & Warzone anbot, einen Privat-Detektiv auf den Hals, der bei ihm etwas Druck machte. Schon verschwanden die CoD-Cheats von der Seite und der Anbieter schob sogar eine Entschuldigung nach.