Ein Twitch-Streamer hat sich beim Spielen von Call of Duty: Warzone mit seinem überragenden Skill gebrüstet. Dabei ist ihm wohl entgangen, dass er im Hintergrund sichtbar ein Cheat-Programm laufen hatte – und das live im Stream.

Aktuell läuft bei Call of Duty: Modern Warfare und dem Battle Royale Warzone die Season 5. Doch nicht nur das jüngste Mid-Season-Update oder die neueste Waffe sorgen dort aktuell für Gesprächsstoff – auch ein bekannter CoD-Streamer sorgt gerade für einige Debatten.

Streamer gibt mit eigenem Können an: Der Warzone-Streamer MrGolds (über 70.000 Follower auf Twitch) spielte vor Kurzem Warzone und wurde dort von einigen auf sein verdächtig gutes Gameplay angesprochen.

Der Streamer (mit einer 6er KD) reagierte etwas gereizt, verteidigte sich und sagte, er habe eben eine gute Rückstoßkontrolle und sei einfach gut in dem Spiel. Dabei hat er jedoch offenbar ein wichtiges Detail übersehen.

Was hat es mit dem Cheaten auf sich? Er hatte auf seinem Desktop das Task-Manager-Programm aufgerufen und dabei wurde im Hintergrund auch ein anderes, laufendes Programm sichtbar – EngineOwning. Dabei handelt es sich um ein verstecktes Cheat-Programm für so gut wie alle gängigen Shooter wie Battlefield oder Call of Duty.

Einer seiner Zuschauer hat das Ganze aber aufgezeichnet und auf Twitter publik gemacht, mit dem Aufruf, MrGolds zu melden. Doch seht selbst:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Das sind die Reaktionen: MrGolds ist immer noch auf Twitch, dort gab es bisher keine Konsequenzen für ihn. Auch im Spiel hat er offenbar noch keinen Bann kassiert, was so manch einer absolut nicht nachvollziehen kann.

So sagt beispielsweise TGDefinition, seinerseits ebenfalls Streamer, er könne es nicht verstehen, dass es Leute wie MrGolds gibt, die wirklich offensichtlichste Cheats nutzen und trotzdem keinen Bann oder zumindest einen Shadow-Bann kassieren. Auch, dass MrGolds noch nicht von Twitch suspendiert wurde.

MrGolds selbst ist sich bislang trotz ziemlich eindeutiger Aufnahmen keiner Schuld bewusst und streitet alles ab. Zudem hat er seitdem mit einer Background-Kamera gespielt, um zu beweisen, dass er nicht cheatet.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Instagram Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Instagram Inhalt

Was denkt ihr? Sollte man den Streamer schnellstmöglich bannen? Oder ist eine Cheat-Engine im Hintergrund noch kein automatischer Beweis dafür, dass jemand auch tatsächlich betrügt? Wie seht ihr die aktuelle Situation rund um Cheater in der Warzone? Verderben sie euch häufig den Spaß?

Übrigens, vor Kurzem wurde das neue Call of Duty: Black Ops Cold War endlich offiziell vorgestellt. Es wird spannend sein, zu sehen, wie das neue CoD 2020 das Cheater-Problem anpacken wird.