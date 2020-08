Neues LMG FiNN in CoD MW & Warzone freischalten – So geht’s

Seit Season 5 Reloaded haben Call of Duty: Modern Warfare und CoD Warzone einige neue Inhalte. Eines davon ist das neue LMG FiNN. MeinMMO erklärt euch, wie ihr die neue Knarre bekommt.

Wie bekomme ich die FiNN? Die neue Waffe ist seit dem Midseason-Update am 24. August verfügbar. Es gibt aktuell zwei Wege, sie freizuschalten:

ihr kauft das Bundle „Mainframe“ im Shop

oder ihr erledigt eine Challenge

Das Bundle ist bisher noch nicht im Shop erhältlich und kommt vermutlich zusammen mit dem neuen Operator Morte. Als Operator-Bundle wird es dann voraussichtlich 2.400 CoD Points (ca. 20 €) kosten. Damit bekommt ihr die Waffe sofort inklusive einer Blaupause, die ihr für sie benutzen könnt. Wer kein Geld ausgeben will, kann einfach die Challenge abschließen.

Das neue LMG FiNN.

Diese Challenge müsst ihr abschließen: Um die FiNN kostenlos freizuschalten, müsst ihr in sieben verschiedenen Matches einen Gegner im Nahkampf mit einem LMG töten. Baut euch dazu ein LMG-Loadout zusammen, mit dem ihr möglichst schnell seid – wir empfehlen hier trotz des Nerfs die Bruen Mk9.

Am schnellsten geht die Challenge, wenn ihr sie in einem der Multiplayer-Modi von Modern Warfare abschließt. Besonders in den schnelleren Runden auf Shipment oder Shoot House kommt ihr einfach zum Kill. Die Runde muss danach nicht zwangsläufig beendet werden.

Spielt ihr kostenlos, kann es etwas dauern, denn in der Warzone sind Nahkampf-Kills mit einem LMG nicht so ganz leicht. Achtet außerdem darauf, dass ihr den Perk „Schneller Nahkampf“ nicht auf der Waffe habt, während ihr ein Wurfmesser tragt. Der macht den Nahkampf zwar schneller, hat in der Vergangenheit aber schon nicht zu den entsprechenden Challenges gezählt, da ihr technisch gesehen dann ein Messer verwendet und nicht die Waffe selbst.

Der Perk verspricht schnelleren Nahkampf, ersetzt aber den Kolbenschlag gegen ein Messer, wenn ihr eines tragt – Was für Challenges meist nicht zählt.

Hier findet ihr die weiteren Inhalte, die das Midseason-Update zu Modern Warfare und Warzone brachte.

LMG FiNN in CoD – Neue potentielle Top-Waffe?

Das kann das neue LMG: Die FiNN ist ein mobiles LMG, das sich von seiner Geschwindigkeit her eher mit Sturmgewehren als mit den Maschinengewehren misst. Diese Eigenschaft hat bereits die Bruen so stark gemacht, ehe diese endgültig generft wurde.

Der Vorteil an solchen Hybrid-Waffen ist, dass ihr die Stärke eines LMG mit der Geschwindigkeit eines Sturmgewehrs verknüpfen könnt. Damit einher geht zwar häufig eine schwierigere Kontrolle oder ein längeres Nachladen, was sich jedoch durch Übung und größere Magazine umgehen lässt. Möglicherweise reiht sich die FiNN bald in unsere besten Waffen für Modern Warfare ein.