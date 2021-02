Experte schwärmt von „DMR 14“-Ersatz in CoD Warzone – Zeigt Meta-Setup der M16

Der Datenspezialist „truegamedata“ analysiert die Waffen der Call of Duty: Warzone bis aufs kleinste Detail. Dabei fiel ihm ein Schießeisen auf, das er nun für die beste Alternative ab 40 Meter hält und kein Snipergewehr ist – die M16.

Worum gehts? Das DMR 14 sorgte einige Zeit lang für ordentlich Terror in der Call of Duty: Warzone und wurde mit 2 Nerfs auf Spur gebracht. Doch glaubt man dem Warzone-Analysten und Waffenwerte-Experten „truegamadata“, gibt es eine Waffe im Spiel, die bei der ehemaligen OP-Waffe beinahe mithalten kann – die M16.

MeinMMO zeigt euch, warum „truegamedata“ das Taktikgewehr für eine extrem starke Waffe hält und stellt sein Meta-Build vor, mit der ihr das meiste aus der Knarre herausholen könnt. Wollt ihr euch das englische YouTube-Video zum Thema ansehen, binden wir es hier für euch ein. „truegamedata“ zeigt auch viel Gameplay mit seinem neuen Meta-Setup:

Als „truegamedata“ das Video auf Twitter teilte, erhielt er direkt das Kommentar „netter Clickbait“. Doch der Warzone-Zahlenschieber ist nicht gerade für seine überspitzten Titel bekannt und er wollte das auch nicht so stehen lassen:

First comment was „nice clickbait,“ nah fam – I genuinely think this gun is insanely good and nothing touches it once you get used to it.