CoD Warzone: Mit diesem Setup für die P90 trefft ihr einfach alles im Nahkampf

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Wenn ihr Maschinenpistolen in der Warzone nutzt, versucht mal die P90. Die hohe Stabilität kann sich durchaus für euch lohnen, da im Eifer des Gefechtes auch leichter Rückstoß zum Problem werden kann. Schaut hier vorbei, wenn ihr wissen wollt, welche Waffen für MeinMMO-Leser in Season 6 noch zu den Top-Knarren im Battle Royale gehören .

Was kann ich noch ausprobieren? Ein noch höheres Visier-Tempo könnt ihr mit dem Wechsel des Schalldämpfers erreichen. Nehmt statt der Monolith-Ausführung den taktischen Schalldämpfer, um noch einmal 10 Millisekunden schneller im Visier zu sein. Dadurch verliert ihr aber knapp 2 Meter an Reichweite auf eure erste Schadenszone.

Mit dem gemusterten Griffband im Griff-Slot und dem Nahkampf-Keil als Schaft steigert ihr eure ZV-Geschwindigkeit. Da die MP rein für Nahkämpfe gedacht ist, könnt ihr hier mit dem Lauf auch noch etwas rausholen. Wir haben nur den kleineren Lauf gewählt, da ihr die größere Reichweite des längeren Laufes nur selten benötigt und so wieder etwas an Zeit ins Visier spart.

Der Lauf hilft euch zusammen mit dem gemusterten Griffband am Unterlauf bei der Rückstoß-Kontrolle. Lasst euch von den beiden gemusterten Griffbänden nicht verwirren. Die Bänder am Unterlauf entsprechen ungefähr den Unterlauf-Griffen, die auch andere Waffen bieten .

Auf starke Waffen in der Call of Duty: Warzone muss man sich verlassen können. Gut, Ladehemmung oder kaputte Knarren sind nicht Teil des Gameplays. Doch der Rückstoß spielt eine große Rolle und wenn man einen Gegner unter Feuer nimmt, möchte man sicher sein, dass die Waffen einen Großteil der Kugeln im Ziel versenken.

Die P90 gehört in der Call of Duty: Warzone eher zu den Waffen der zweiten Reihe. Doch sie hat ihre Fans, weil sie sehr stabil und zuverlässig ist. Mit diesem Setup könnt ihr im Nahkampf kaum daneben schießen.

