MeinMMO wollte von euch in einer Umfrage wissen, welche die beste Waffe der Call of Duty: Warzone ist. Ihr habt fleißig geantwortet und 5 Knarren gehören für euch zu den Top-Schießeisen des Battle Royales. Wir zeigen euch das Ergebnis und starke Setups der Waffen.

Kurz nach der Reparatur der beiden kaputten Season-6-Waffen stellten wir euch hier auf MeinMMO die Waffen-Tierlist der Season 6 für die Call of Duty Warzone vor. Danach wollten wir dann von euch wissen, welche dieser Waffen ihr überhaupt nutzt und für die besten haltet.

Auf unsere Umfrage „Welche Waffe ist für euch die beste in CoD Warzone?“ bekamen wir von euch dann mehr als 1.700 Antworten (Stand 31. Oktober), die einen deutlichen Trend zeigten. Denn nur 5 Waffen konnten mindestens 100 Stimmen holen und gehören damit für euch zur absoluten Top-Auswahl im Battle Royale. Eine Wumme konnte sich sogar klar absetzen und gewinnt mit ordentlichem Abstand.

Wir stellen euch die Ergebnisse hier vor und reichen dazu je ein starkes Warzone-Setup. Auf zwei Seiten verteilt, erfahrt ihr erst die Plätze 5 – 3 und auf der zweiten Seite die beiden Sieger, sowie die vollständigen Ergebnisse. Insgesamt nahmen 1.760 Leser an der Umfrage teil.

Platz 5 – CR-56 AMAX mit 112 Stimmen

Was ist das für eine Waffe? Das Sturmgewehr verursacht von den Top 5 den höchsten Schaden und ist als einziges nicht in der Liste der 10 stabilsten Waffen der Warzone. Denn die AMAX glänzt eher mit Schaden und erst dann mit Stabilität.

Als schweres Sturmgewehr kommt die Season-4-Waffe mit einem starken Charakter, den es euch beim Schießen spüren lässt. Doch sie ist gerade noch so stabil, dass sie als Allround-Waffe in der Warzone auch im Dauerfeuer gute Treffer landet, was sie für geübte Spieler sehr attraktiv macht.

Für wen ist diese Waffe was? Wenn ihr bereit seid, beim Feuern etwas mehr Gerumpel in Kauf zu nehmen, aber dafür deutlich mehr Schaden zu verursachen, als die stabilere Konkurrenz, dann schnappt euch die CR-56 AMAX. Mit Ranger-Griff, langem Lauf und VLK-Visier ist sie durchaus beherrschbar und legt Feinde teilweise deutlich schneller, als die Grau 5.56 oder die M13.

CR-56 AMAX Setup für Warzone

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: XRK Zodiac S440

Visier: VLK 3,0x-Visier

Unterlauf: Ranger-Vordergriff

Munition: 45-Schuss-Magazin

Platz 4 – M13 mit 173 Stimmen

Was ist das für eine Waffe? Setzt man diese Waffe mit den gängigen Allround-Waffen der Warzone ins Verhältnis, dann könnte man sagen, das die M13 das genau Gegenteil der CR-56 AMAX ist. Das Sturmgewehr verzichtet nämlich auf Schaden und biete euch dafür eine ungeahnte Stabilität im Dauerfeuer.

Das ist auch die große Stärke dieser Waffe. Die Knarre ist sehr leicht zu kontrollieren und hält euren Zielpunkt schon fast von allein. Mit ein paar Aufsätzen für besseres Zielen habt ihr hier einen echten Laser.

Für wen ist diese Waffe was? Die M13 ist eine fantastische Einsteigerwaffe. Ihr schaltet sie zwar erst auf Rang 39 frei, doch dafür könnt ihr sie quasi sofort im Battle Royale einsetzen. Denn schon ohne Aufsätze ist sie angenehm stabil.

Auch erfahrene Spieler können zur M13 greifen. Der Rückstoß ist so berechenbar, dass ihr leicht Headshots landen könnt, um damit den eher schlechten Schadens-Werten entgegenzuwirken.

M13 Setup für Warzone

Schalldämpfer: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: Tempus Meisterschütze

Visier: VLK 3,0x-Visier

Unterlauf: Kommando Vordergriff

Munition: 50-Schuss-Magazin

Platz 3 – M4A1 mit 269 Stimmen

Was ist das für eine Waffe? Dieses Sturmgewehr gehört auch im Multiplayer von Modern Warfare zu den besten Waffen und erfreut sich in der Warzone großer Beliebtheit.

Sie bietet eine gute Balance aus Schaden und Stabilität. Zwar ist sie nicht so wacklig wie die AMAX, doch ihr müsst mehr für eure Treffer tun, als zum Beispiel bei der M13.

Für wen ist diese Waffe was? Wenn ihr ein wenig mehr Schaden wollt und trotzdem noch eine kontrollierbare Waffe sucht, seid ihr hier richtig. Man könnte die M4A1 als „mittelschwer“ in der Warzone einordnen. Aufgrund ihrer großen Auswahl an Aufsätzen ist sie zudem sehr vielseitig und auch in Solo-Matches eine gute Wahl.

M4A1 Setup für Warzone

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: M16 Grenadier

Visier: VLK 3,0x Visier

Unterlauf: Kommando Vordergriff

Munition: 50-Schuss-Magazin