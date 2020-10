Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Der eine bevorzugt hohen Schaden und nimmt dafür stärkeren Rückstoß in kauf. Für den nächsten geht nichts über Stabilität. Wie sieht das bei euch aus und welche Waffe habt ihr gewählt? Schreibt es uns in die Kommentare und sagt uns gern dazu, warum ihr genau diese Waffe für die beste der Warzone haltet.

Welche Waffen bringen es in der Warzone? Um in dem CoD-Battle Royale erfolgreich zu sein, müsst ihr für jede Situation das richtige Schießeisen in der Tasche haben. Dabei lassen sich die Waffen der Warzone grob in 3 Kategorien einteilen:

Die Call of Duty: Warzone bietet euch unzählige Waffen zur Auswahl und für beinahe jeden Geschmack ist etwas dabei. MeinMMO möchte deswegen von euch wissen: Welche Waffe findet ihr eigentlich am besten?

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. sieben × = 35

Insert

You are going to send email to