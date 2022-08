Xbox ätzt: Sony fürchtet, dass ein neues Call of Duty an Tag 1 kostenlos in den Game Pass kommt und die Dominanz der PS5 zerstört

Zwischen Microsoft und Sony gibt es einen Konflikt. Denn Microsoft hat angekündigt, Activision Blizzard zu kaufen. Damit würde Microsoft die Spielereihe „Call of Duty“ besitzen, eine der wichtigsten Reihen der Welt. Sony hat erklärt, was das für Probleme mit sich bringt – aber Microsoft sagt jetzt, Sony fürchte, seine Vormachtstellung im Konsolenmarkt zu verlieren, die durch Exklusiv-Titel entstanden sei. Denn ein Xbox Game Pass mit Call of Duty würde das Geschäftsmodell von Sony gefährden.

Was ist das für ein Konflikt?

Microsoft hat im Januar 2022 seine Absicht bekannt gegeben, Activision Blizzard (Call of Duty, WoW, Diablo) zu kaufen

Diesem Kauf müssen verschiedene Aufsichtsbehörden weltweit zustimmen. Denn bei einer Fusion derart großen Markteilnehmer besteht die Gefahr, dass sich ein Monopol bildet, welches den freien Markt gefährdet.

Die brasilianischen Aufsichtsbehörden hatten einige Gaming- und Tech-Firmen gefragt, was sie von dem Kauf halten, ob dadurch etwa die Vielfalt des Markts gefährdet wird

Fast alle Firmen hatten keine Einwände, nur Sony bemerkte: Call of Duty sei ein einzigartiges Spiel und habe keine Konkurrenz, werde auch nie welche haben. Das gab man als Bedenken an, wenn Microsoft nun Activision Blizzard kauft

Wenn Call of Duty so einzigartig ist, gilt dasselbe für PlayStation

Das sagt jetzt Microsoft: Microsoft hat auf diese Vorbehalte von Sony reagiert. In einem 27-seitigen Dokument versucht man die Aussagen von Sony zu entkräften (via vgc)

Microsoft argumentiert, Call of Duty sei kein „einzigartiges Spiel“. Sony würde sich selbst widersprechen. Denn wenn Call of Duty einzigartig sei, weil es loyale Anhänger hat, dann müsste ja auch die PlayStation einzigartig sein, denn die habe ja auch loyale Anhänger.

Sonys eigene Playstation hat eine etablierte Basis von markentreuen Spielern. Diese Erkenntnis führt aber nicht zum Schluss, dass die PlayStation – oder jede andere Marke mit treuen Anhängern – einen eigenen Markt bildet gegenüber allen anderen Konsolen. Die Idee aus dieser Erkenntnis abzuleiten, dass Call of Duty ein eigenes Genre an Spielen ist, kann nicht belegt werden – weder unter qualitativen noch quantitativer Analyse.

Microsoft glaubt, es geht um Xbox Game Pass vs. PS Plus

Was glaubt Microsoft, was dahintersteckt? Microsoft glaubt, eigentlich gehe es Sony nicht so sehr um Call of Duty, sondern um die Dominanz des Xbox Game Pass gegenüber dem Abo-Modell PS Plus.

Sony wolle nicht, dass neue „Call of Duty“-Spiele bereits zum Release, an Tag 1, im Game Pass enthalten sind, denn sie wären „ärgerlich darüber, mit dem Abo-Modell von Microsoft konkurrieren zu müssen.“

Die öffentlichen Aussagen von Sony zu Abo-Spielen und ihre Antwort auf den Brief der Behörde machen klar: Sony will nicht, dass ein attraktives Abo-Modell ihre Dominanz beim digitalen Verteilungs-Markt für Konsolenspiele bedroht. In anderen Worten: Sony wettert gegen die Einführung von neuen Monetarisierung-Modellen, die in der Lage sind, ihr Geschäftsmodell herauszufordern.

Aus der Sicht von Microsoft geht es Sony also darum, ihre Dominanz im Konsolen-Markt durch die PS5 und das Geschäfts-Modell PS Plus zu schützen.

Der Xbox Game Pass würde mit einem „kostenlosen“ Call of Duty gleich zum Release noch attraktiver werden. Das wollte Sony offenbar verhindern.

Microsoft sagt: Sony fürchtet den Game Pass und will ihn aktiv behindern

Das wirft Microsoft Sony vor: Microsoft sagt, Sony habe schon aktiv versucht, das Wachstum des Xbox Game Pass zu verhindern, weil man einige Entwickler dafür bezahlt hat, bestimmte Inhalte ihrer Spiele nicht auf den Game Pass zu bringen (via vgc). Microsoft spricht von „Blocking Rights“:

Das zeigt erneut die Angst vor einem innovativen Geschäftsmodell, das den Spielern hochqualitative Inhalte für geringe Kosten bietet. Das gefährdet eine Herrschaft, die über Jahre von einem Plattform- und Exklusiv-getrieben Ansatz geschmiedet wurde.

Call of Duty exklusiv für Xbox wäre wirtschaftlich unsinnig, sagt Microsoft

Wird Call of Duty exklusiv für Xbox? In weiteren Aussagen sagt Microsoft, dass man nicht plant, Call of Duty von der PlayStation auszuschließen. Das würde wirtschaftlich einfach keinen Sinn ergeben.

Denn man müsste ja dann mehr mit Verkäufen der Xbox verdienen, als man durch den Verlust der Verkäufe von Call of Duty auf der PlayStation verliert (via vgc).

Was sind die unterschiedlichen Geschäftsmodelle von Sony und Microsoft? Das ist tatsächlich ein spannender Konflikt:

Sony setzt stark auf hochwertige Exklusiv-Titel der eigenen Studios, die als Vollpreis-Titel auf den Markt kommen. Ihr Abo-Dienst „PS Plus“ ist notwendig, um online auf der PS5 zu spielen. Darüber hinaus gibt es jeden Monat einige ältere Spiele oder Budget-Titel kostenlos. Sony will dabei eher auf Free2Play und Service-Games setzen, anstatt große Titel direkt zum Release bei PS Plus zu bringen.

Microsoft hingegen hat in den letzten Jahren den „Xbox Game Pass“ aufgebaut: eine Art „Flatrate-Gaming-Abo“ nach dem Modell von Netflix. Immer wieder erscheinen große, neue Titel bereits zum Release-Tag im Xbox Game Pass.

Microsoft glaubt offenbar, dass ihr Geschäftsmodell dem von Sony überlegen ist und dass der Kauf von Activision Blizzard den Xbox Game Pass noch attraktiver machen kann, wenn Titel wie Call of Duty oder neue Spiele von Bethesda von Starfield Teil des Angebots werden.

