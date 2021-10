Die letzten Wochen und Monate hat sich bei den Sturmgewehren der Call of Duty: Warzone viel getan. Die zuverlässige und sehr beliebte Krig 6 wurde entmachtet und die Auswahlmöglichkeiten an starken Sturmgewehren ist sehr breit. MeinMMO will deshalb von euch wissen: Welches Sturmgewehr spielt ihr eigentlich?

Season 6 ist online und vernichtete Teile der Innenstadt auf der großen Map Verdansk. Auch bei der beliebten Waffen-Klasse der Sturmgewehre hat sich ebenfalls etwas getan – die C58 und die EM2 wurden generft und mit der Grav gibt es eine komplett neue Option im Arsenal.

Doch auch abgesehen vom Content der neuen Season war viel los in den letzten Monaten der Warzone. Die Time-to-Kill ging ein gutes Stück nach oben, Dauerbrenner wie die FARA und auch die Krig kassierten harte Nerfs und viele Spieler suchten sich eine neue Lieblingswaffe, um sich an die Änderungen anzupassen.

Die beliebteste Waffen-Klasse in Warzone sind dabei die Sturmgewehre. Die Allround-Waffen leisten auf mittleren bis hohen Distanzen sehr gute Arbeit und lassen auch Gefechte auf kleineren Distanzen zu, ohne komplett chancenlos zu sein.

Wir wollen deswegen von euch wissen: Welches Sturmgewehr spielt ihr eigentlich am liebsten? Ihr habt in unserer Umfrage eine Stimme und könnt zwischen dem kompletten Arsenal der Sturmgewehre in Warzone wählen:

Wählt euer liebstes Gewehr oder schaut euch nur die Ergebnisse an. Sucht ihr noch mehr Infos zur Season 6, dann findet ihr hier eine Auswahl an Artikeln:

Wir lesen auch gern eure Einschätzung zur aktuellen Meta. Warum habt ihr ein bestimmtes Sturmgewehr gewählt? Viele spielen aktuell ja auch die Sniper-Gewehre – wie sehen eure Erfahrungen mit den großen Schießeisen aus?

Jede Anekdote kann einem anderen Mitglied aus unserer gemeinsamen Community helfen, eine neue Lieblingswaffe zu finden. Also verratet eure Tricks und diskutiert mit uns in den Kommentaren.