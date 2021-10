Camper in CoD Warzone nutzt das denkbar dümmste Waffen-Upgrade und bereut es bitterlich

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

So viel zu dem schaurigen Schicksal des unwissenden Campers. Hattet ihr einmal eine ähnliche Situation im Spiel? Dann lasst es uns doch in den Kommentaren wissen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie war die Situation? Der Warzone-Spieler und reddit-User DefunctHunk_COD war im guten alten Verdansk unterwegs und wollte sich ein paar Upgrades an einer Kaufstation gönnen. Doch der Spieler war misstrauisch, denn solche Orte sind gern von feigen Campern belagert, die nichts lieber machen, als konsumwütigen Spielern beim Einkaufsbummel in die Hintern zu schießen.

Camper gehören zur Call of Duty: Warzone , doch selbst die Taktik „in Büschen warten und Leute aus dem Hinterhalt abknallen“ kann man ordentlich vergeigen, wenn man die falschen Teile auf die Waffen packt. Wie übel so eine Aktion in die Binsen gehen kann, erfahrt ihr hier auf MeinMMO!

Insert

You are going to send email to