In Call of Duty: Warzone sind Positionen auf Dächern sehr beliebt und äußerst stark. Wollt ihr ein Dach erobern, geht das oft nur mit viel Risiko und Absprache. Doch es gibt einen Trick, der euch viel Ärger ersparen kann.

Erhöhte Positionen sind stark in Call of Duty: Warzone. Teams, die den “High Ground” eingenommen haben, sind oft im Vorteil gegenüber den Feinden unter ihnen.

Soldaten des Battle Royale suchen deshalb immer nach Möglichkeiten, um Dächer effizient leerzuräumen und reddit hat jetzt eine richtig starke Taktik entdeckt, um die Dächer vieler hohen Häuser vom Camper-Befall zu befreien.

Was ist das für ein Trick? Es ist eine Mischung aus dem Einsatz eines Killstreaks zusammen mit einem eher unbeliebten Raketenwerfer. Ihr treibt die Feinde mit dem Streak zusammen und gebt ihnen mit dem JOKR-Launcher den Rest. MeinMMO zeigt euch, wie das geht und was der JOKR sonst noch drauf hat.

Der JOKR ist ein überraschend gutes Werkzeug gegen Camper

Wie funktioniert der Trick genau? Um die Taktik durchzuführen, braucht es 3 Voraussetzungen:

Ein Dach mit Campern, das nur ein Treppenhaus als Zugang hat Den JOKR-Raketenwerfer im Anschlag Einen Clusterschlag oder Präzisionsluftschlag

Habt ihr die Camper gesichtet, solltet ihr herausfinden, welche Struktur das Dach besitzt. Am besten sind Dächer, die nur einen Zugang über ein Treppenhaus haben. Grundsätzlich funktioniert der Trick aber auch, wenn es mehrere Treppenhäuser gibt. Dann kann es aber sein, dass ihr nicht das ganze Team erwischt. Zudem muss das Treppenhaus so aufgebaut sein, dass ihr von unten bis ganz nach oben schauen könnt.

Nehmt den JOKR in die Hand, stellt euch unten ins Treppenhaus und setzt einen Cluster- oder Präzisionslustschlag direkt vor euch auf den Boden. Die Feinde auf dem Dach bekommen nun die Warnung, dass ein Killstreak im Anflug ist. Da es oft keine guten Deckungsmöglichkeiten für Beschuss von oben auf den Dächern gibt, ist die Chance groß, dass sich die Dachcamper in dem Treppenhaus verschanzen.

Hört ihr, dass euer Killstreak kurz bevor steht, zielt mit dem JOKR ganz oben ins Treppenhaus und loggt einen der Feinde ein. Nach dem Abfeuern geht die Rakete gerade nach oben und schlägt im Dach des Treppenhauses ein. Die Einschläge des JOKRs erledigen Feinde im Umkreis von 5 Metern mit voller Panzerung (600 Schaden) und die Chancen stehen gut, dass ihr so das komplette Camper-Team von der Karte fegt.

Ein reddit-Clip zeigt die Taktik in Aktion:

JOKR ist ein mächtiges Werkzeug, das leider zu selten genutzt werden kann

Was hat der JOKR sonst noch drauf? Der Raketenwerfer ist eine spannende Waffe in Warzone, allerdings lohnt es sich oft nicht, einen mitzunehmen.

Zu selten sind die Situationen, in denen der Werfer tatsächlich seine vollen Stärken ausspielen kann. Denn das Panzerabwehr-System ist eigentlich ein mächtiges Anti-Camper-Werkzeug, aber eben auch nur das. Eine normale Waffe als Zweitwaffe oder ein anderer Werfer, der gegen Fahrzeuge besser funktioniert, helfen euch in der Regel öfter.

Trotzdem kann es sich für euch lohnen, den JOKR mitzunehmen, wenn ihr oft Situationen habt, in denen euch Camper auf höher gelegenen Positionen stark zusetzen. Denn der JOKR ist quasi ein Mini-Clusterschlag ohne die entsprechende Warnung vor dem Einschlag.

Auch hier bietet reddit ein gutes Beispiel, wann der JOKR richtig stark sein kann:

Seid ihr mit einem Team bereits im Kampf, nutzt den JOKR in Situationen, in denen ihr einen Gegner bereits in den K.O. geschickt habt. Die Feinde wiegen sich hinter ihrer Deckung in Sicherheit, doch können oft noch vom JOKR anvisiert werden. Feuert eine Rakete hinterher und legt beim Einschlag den Teamkameraden, der euren Abschuss wiederbeleben will, gleich mit.

Oft sind es solche kleinen Tricks, die euch einen dicken Vorteil gegenüber Spielern geben, die sich nur auf ihre Fertigkeiten beim Waffen-Aiming verlassen. Doch in einem Battle Royale gewinnt meist die Taktik und es sind kleine Entscheidungen und Kniffe, die einen Kill oder Tod gegen starke Gegner bedeuten. Hier findet ihr 6 weitere Tricks, die jeder gute Spieler kennen sollte.

Habt ihr ein paar kleine Tricks, mit denen ihr euch regelmäßig von den anderen Teams abhebt? Wenn ja, wollt ihr sie uns auch verraten?