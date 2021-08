CoD Warzone & Cold War: So schaltet ihr die 4 neuen Waffen in Season 5 frei

Season 5 2021 ist online in Call of Duty: Warzone und Black Ops Cold War. Wie immer gibts zum Season-Start ein paar neue Waffen und auch im Laufe der Season kommen noch weitere dazu. MeinMMO zeigt euch, wie ihr die insgesamt 4 Waffen freispielt.

Was ist da los bei CoD? Ungefähr alle 6 – 8 Wochen geht bei Call of Duty einen neue Season an den Start, die kostenlose Inhalte zum Battle Royale Warzone und dem Premium-Titel Black Ops Cold War bringen. Aktuell ist die Season 5 am Drücker und bringt ein paar neue Waffen in Spiel. In diesem Artikel findet ihr heraus, wie ihr das neue Spielzeug bekommt und was das für Waffen sind. Mit einem Klick kommt ihr direkt zur gewünschten Waffe:

Die Marshal könnt ihr euch aktuell noch nicht besorgen. Die Waffe kommen erst im Laufe der Season 5 ins Spiel. Sobald die Herausforderung zum Freispielen bekannt ist, aktualisieren wir den Artikel entsprechend.

EM2 in Warzone und Cold War freischalten – So geht’s

Wie bekomme ich die EM2? Die Waffe ist Teil des kostenlosen Pfades im Battle Pass der Season 5. Ihr müsst den Pass bis auf Stufe 15 spielen, um das neue Sturmgewehr freizuschalten.

Spiele den Battle Pass auf Stufe 15

Was ist das für eine Waffe? Das Sturmgewehr EM2 bringt ordentlich Schaden mit, lässt euch aber ihren Rückstoß spüren. Erste Beschreibungen sprechen von einem Handling ähnlich der Oden aus Modern Warfare. Derzeit sieht es so aus, als wäre es eine Waffe für starke Spieler, die den hohen Rückstoß kontrollieren können und dafür von dem hohen Schaden profitieren.

Wir binden euch einen Twitter-Clip mit Gameplay zur EM2 ein. Der Spieler verwendet den Bauplan „Geomatik“ aus dem Battle Pass (Stufe 95):

TEC-9 in Warzone und Cold War freischalten – So geht’s

Wie bekomme ich die TEC-9? Die neue Maschinenpistole ist ebenfalls Teil des Battle Pass. Ihr müsst ein wenig mehr grinden, als für die EM2 – auf Stufe 31 gibts die neue MP:

Spiele den Battle Pass auf Stufe 31

Was ist das für eine Waffe? Die TEC-9 ist eine halbautomatische MP – ihr müsst also den Trigger für jede Kugel betätigen. Allerdings gibt es den Mündungsaufsatz „Vollautomatik-Repetierter“, mit dem ihr die Waffe auf automatisches Feuer umstellen könnt. Im Einzelfeuer soll die Waffe große Reichweite besitzen, mit automatischem Feuer ist der Rückstoß kräftig.

Wir binden euch wieder einen kurzen Twitter-Clip mit Gameplay ein. Der Spieler verwendet eine TEC-9, die als Loot in Verdansk zu finden ist und im automatischen Feuermodus schießt:

Gehstock in Warzone und Cold War freischalten – So geht’s

Wie bekomme ich den Gehstock? Die einzige neue Nahkampf-Waffe in Season 5 bekommt ihr entweder über eine Herausforderung oder ihr kauft eine Bundle im Echtgeld-Shop:

Erledige in 15 verschiedenen Matches einen Gegner, der unter dem Einfluss einer Blend- oder Erschütterungs-Granate steht (Multiplayer Cold War & Warzone)

Töte mit einer Nahkampfwaffe 50-mal 20 oder mehr Feinde, ohne dabei getroffen zu werden (Cold War Zombies)

Kauft das „Stolen Goods“-Bundle im Shop

Wenn ihr die Kills im Multiplayer von Cold War holt, dann könnt ihr das Match nicht vor dem Ende verlassen. Der Fortschritt zählt sonst nicht. Im Beutegeld-Modus von Warzone könnt ihr direkt nach dem Kill das Spiel verlassen.

Was ist das für eine Waffe? Ob Schwert, Baseballschläger oder Vorschlaghammer – Warzone und Cold War bieten mittlerweile eine mordsmäßige Sammlung an Nahkampf-Prügeln und der Gehstock ist der neuste in der Reihe.

Marshal in Warzone und Cold War freischalten – So geht’s

Wie bekomme ich die Marshal? Aktuell könnt ihr die kleine Pistole noch nicht freispielen. Die Waffe kommt erst im Laufe der Season 5 und wir passen den Artikel entsprechend an, sobald die Freischaltungs-Herausforderung online ist.

Was ist das für eine Waffe? Eine Mini-Schrotflinte in der Pistolen-Kategorie – wenig Reichweite mit viel Bumms. Die Waffe ist bereits im Spiel aufgetaucht und offenbar könnt ihr die Pistole mit etwas Glück schon in der Pre-Lobby vor einem Warzone-Match testen.

Wir binden euch einen Twitter-Clip mit Gameplay-Aufnahmen der Marshal ein:

Wie sich die beiden neuen Waffen EM2 und TEC-9 in die Waffen-Meta von Warzone und Cold War einfügen, muss sich erst noch zeigen. Doch derzeit sieht es schonmal danach aus, dass keine der Waffen „broken“ oder „Overpowered“ ist – eine gute Nachricht für alle CoD-Fans.

Besonders im Battle Royale Warzone neigen neue Waffen manchmal dazu, alles zu übernehmen – mittlerweile sind auch schon über 100 im Spiel. Den nächsten großen Schwung gibt es dann wohl wieder mit dem Release von CoD 2021, Name und Setting des neuen CoDs sind mittlerweile wohl auch bekannt: Erste Bilder von CoD 2021 geleakt – Heißt wohl „Vanguard“ und spielt im 2. Weltkrieg