Erste Bilder von CoD 2021 geleakt – Heißt wohl „Vanguard“ und spielt im 2. Weltkrieg

Es gab schon viele Spekulationen zum Call of Duty von 2021 und so langsam schärft sich das Bild vom neusten CoD. In den Daten von Black Ops Cold War fanden Dataminer nun vermeintliche Bilder des neuen Shooters, der demnach tatsächlich „Vanguard“ heißt und ein Setting im 2. Weltkrieg bietet.

Was ist da los? Jedes Jahr erscheint ein neues Call of Duty – so viel ist bereits bekannt. Doch nicht alles ist wie immer. Schon das letzte CoD, Black Ops Cold War, wurde erst im August 2020 vorgestellt und offenbar führt auch das CoD 2021 dieses neue Muster fort. Das CoD von 2019, Modern Warfare, hatte seinen Reveal bereits im Mai 2019 und auch die CoDs davor zeigten schon früh im Jahr erste Bilder zum neuen Titel.

Doch bisher gab es kaum konkrete Aussagen gegenüber den Spielern zum CoD von 2021. Nur Infos von einem Investoren-Call, in dem die Entwickler versichern, dass CoD 2021 im vierten Quartal erscheint und die Spieler ein bekanntes und beliebtes Setting vorfinden (via CharlieIntel.com). Doch die Leaker und Dataminer schlafen nicht.

Erste Bilder von „Vanguard“ in den Daten von Cold War gefunden

Was gibt es zu sehen? Vorweg: Es gibt noch keine Bilder vom Gameplay oder ähnliches. Die Bilder, die jetzt im Umlauf sind, kommen aus dem Ingame-Shop von Cold War und zeigen wahrscheinlich Promotion-Bilder, die zum kaufbaren Produkt im Shop zu sehen sein werden. Insgesamt sind es vier Bilder in einer Galerie auf reddit. Klickt auf den Thread, um die Bilder auf reddit zu sehen:

Bilder im Thread

Ein großes Bild mit 4 Soldaten und dem Schriftzug „Call of Duty Vanguard“ und Palmen im Hintergrund

Bild zur Ultimate Edition mit einer Windmühle im Hintergrund

Das erste Bild etwas umgebaut für das „Cross-Gen Bundle“

Eine Sammlung von Bildern, die möglichweise die Inhalte der Ultimate Edition zeigen

Wie sicher sind die Infos? Nehmt die neuen Informationen mit einer gewissen Skepsis auf. Es handelt sich um Leaks und es gibt keine Sicherheit, dass es sich um echte Bilder handelt. Im Leaker-Umfeld von CoD gelten die Bilder jedoch als echt. Einer der aktivsten Twitter-Accounts rund ums Datamining von Call of Duty, @Cheezburgerboyz, hat bestätigt, dass die Bilder im Spiel sind. Doch ganz sicher kann man es nicht wissen.

Was lässt sich aus den Bildern schließen? Das Offensichtlichste: Der Name des Spiels. „Vanguard“ galt schon lange als Favorit für den Namen des neusten CoDs, doch lange gingen Dataminer davon aus, dass es sich um einen Platzhalter oder einen Projekt-Namen handelt. Offenbar ist das jedoch tatsächlich der Titel von CoD 2021. Auch hier gibt es jedoch keine endgütltige Sicherheit.

Das gilt auch beim Setting. Zu sehen sind Palmen, die für Schauplätze in der Nähe eines Ozeans sprechen. Andererseits ist eine typische Windmühle zu sehen, was auf europäische Schauplätze hinweist. Beides würde zu einem Setting im Zweiten Weltkrieg passen, mit Kämpfen in Europa und dem Pazifischen Ozean und auch zu der Aussage der Entwickler, dass die Spieler ein bekanntes und beliebtes Setting zu sehen bekommen.

Auch die 3 Bilder von Soldaten auf dem vermeintlichen Inhalt der Ultimate Edition würde passen. „Lucas“ kämpft in der heißen Sonne Afrikas, „Polina“ im strengen Winter Russlands und „Wade“ im heimtückischen Dschungel einer pazifischen Insel. Alles echte Schauplätze des Zweiten Weltkrieges.

Aber bedenkt auch hier: Solche Bilder können noch angepasst oder ausgetauscht werden. Eine Fälschung ist ebenfalls nicht auszuschließen.

Vorstellung von Vanguard schon nächste Woche?

Wann könnte die offizielle Vorstellung kommen? Glaubt man einigen Leaks, könnte es schon nächste Woche so weit sein. Vieles deutet aktuell auf Season 5 hin und auch das Timing würde passen. Als Datum wird öfter der 19. August genannt, doch die ganze Woche vom 18. bis 25. August kommt wohl infrage (via dualshockers.com).

Es gibt wohl sogar einen offiziellen Hinweis auf einen Vanguard-Reveal in Season 5:

Eine Zeile mit Buchstaben der japanischen Sprache zeigt offenbar „Vanguard kommt“ im Hintergrund der Promotion von Season 5. Gut möglich, dass es vor dem Reveal noch einmal geheimnisvoll wird und Spieler auf Rätsel-Jagd gehen müssen, um neue Infos zu bekommen. Bei der Vorstellung von Cold War lief diese „Rätsel-Phase“ knapp eine Woche und endete mit dem ersten Teaser zu Cold War. Der komplette Reveal mit dem ersten Trailer fand dann im Battle Royale Warzone statt.

Wie es auch kommt – CoD 2021 erscheint noch dieses Jahr und so langsam dürften die ersten offiziellen Hinweise/Infos eintrudeln. Aktuell gibt es noch nichts Handfestes und die Infos stammen entweder aus Leaks oder unklaren Quellen. Doch die Infomations-Dichte steigt und jeden Tag könnte die Bombe endgültig platzen. Letztes Jahr war es sogar eine Packung Chips, die den ersten echten Hinweis auf Cold War gab. Mal sehen, wie es dieses Jahr abläuft.

Seid ihr eigentlich heiß auf ein neues CoD? Wie ist eure Meinung zum Setting? Teilt gern eure Gedanken mit uns in den Kommentaren auf MeinMMO.