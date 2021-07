CoD Warzone & Cold War verteilen Preise für Spielzeit auf PlayStation – So macht ihr mit

Call of Duty hat eine Bonus-Aktion für PlayStation-Spieler gestartet. Beim sogenannten „Mission Briefing“ könnt ihr im Battle Royale Warzone und in Black Ops Cold War Preise einsacken, in dem ihr spielt – darunter CoD-Points, Headsets und Controller. MeinMMO zeigt euch, wie ihr mitmachen könnt.

Was ist das für eine Aktion? Call of Duty und PlayStation haben gemeinsam die Aktion „Mission Briefing“ gestartet, mit der ihr Credits im Tausch gegen Erfolge im Spiel einstreichen könnt. Diese Credits könnt ihr direkt gegen Preise eintauschen oder gegen Gewinnspiel-Lose, die bessere Preise versprechen, aber nicht garantieren.

Wer kann teilnehmen? Die Aktion richtet sich an Spieler auf PlayStation 4 und PlayStation 5. Ihr meldet euch mit eurer PSN-ID auf der gemeinsamen Homepage von CoD und PlayStation an, wählt Missionen aus und müsst die Aufgaben auf einer der Sony-Konsolen erledigen (via cod.playstation.com).

Was kann man einsacken? Die Preise sind durchaus ordentlich, denn ihr könnt euch ein Paket mit 1.100 CoD-Points erspielen. Das Paket kostet zwar ordentlich Credits, doch wenn ihr sowieso spielt und nebenbei die Missionen laufen, ist das eine nette Dreingabe. Ansonsten stehen euch Wallpaper oder XP-Token zur Verfügung. Ihr könnt eure Credits auch für Gewinnspiel-Lose eintauschen – hier gibts die besten Belohnungen, jedoch keine Garantien.

Mission Briefing – CoD und PlayStation belohnen euch für Spielzeit

Wie nehme ich teil? Ihr braucht eine PlayStation-Konsole und ordentlich Bock auf Call of Duty. Außerdem müsst ihr eure CoD-Daten freigeben, um an der Aktion teilnehmen zu können.

Meldet euch mit eurem PSN-Account auf der Aktionsseite an – cod.playstation.com

Möglicherweise müsst ihr jetzt noch eure CoD-Daten freigeben – my.callofduty.com

Geht auf callofduty.com in euer Profil / Verlinkte Konten und stellt bei eurem verlinkten PlayStation-Account die „Sichtbaren Daten“ auf „Alle“

Nun habt ihr Zugriff auf die Missionen. Ihr müsst eure CoD-Daten für die Zeit der Aktion geöffnet lassen, sonst kann euer Fortschritt nicht verfolgt werden.

Wie kann ich Missionen erfüllen? Habt ihr euch auf „cod.playstation.com“ erfolgreich mit geöffneten CoD-Daten angemeldet, bekommt ihr Zugriff auf die Kontroll-Konsole der Aktion. Links gibt es ein Menü mit „Credits verdienen“ – klickt drauf und ihr seht alle verfügbaren Missionen. Oben sind die Missionen für Warzone und wenn ihr weiter runterscrollt, findet ihr auch Aufgaben für Cold War.

Die Missionen verlangen gewisse Leistungen im Spiel. Missionen, die euch richtig viele Credits bringen, verlangen auch ganz schön was von euch. So gibt es zum Beispiel die Mission „Battle Royale Star“ für Warzone, für die ihr 5 Siege im Battle Royale innerhalb von 12 Stunden schaffen müsst – dafür gibt es 1.000 Credits.

Außerdem sind die Missionen in Kategorien eingeteilt und von jeder Kategorie könnt ihr gleichzeitig nur eine Mission aktiv haben. Bei der Kategorie „Warzone Siege“ könnt ihr auch 2 Siege innerhalb von 72 Stunden erreichen – das gibt aber nur 100 Credits. Den Modus, in dem ihr die Missionen erledigen müsst, findet ihr direkt auf der Missionskachel:

Auf dem Bild der Mission findet ihr den entsprechenden Spielmodus.

Es gibt mehr als 112 Missionen in 28 Kategorien. Theoretisch könnt ihr euch also 28 Missionen gleichzeitig aktivieren. Jedoch läuft direkt nach der Aktivierung der Timer und ihr könnt jede Mission nur einmal annehmen. Habt ihr die Mission geschafft oder ist der Timer abgelaufen, ist die Mission nicht mehr verfügbar. Ihr könnt euch Punkte in folgenden Spielmodi sichern:

Battle Royale in Warzone

Beutegeld in Warzone

Matches spielen in Cold War

Herrschaft in Cold War

Hardcore Herrschaft in Cold War

Suchen und Zerstören in Cold War

Hardcore Suchen und Zerstören in Cold War

Team-Deathmatch in Cold War

Hardcore Team-Deathmatch in Cold War

Wie lange läuft die Aktion? Das „Mission Briefing“ ist bereits aktiv und läuft fast die komplette Season 4 bis zum 10. August. Am Ende könnt ihr euch noch eine besondere „Combat Record“-Plakette sichern, die eure Leistungen während der Aktion im Design der Season 4 darstellt.

CoD-Points, Controller, „PS Plus“-Abo – Belohnungen sind ordentlich

Wie komme ich an die Belohnungen? Bei der Aktion könnt ihr euch über zwei Wege Belohungen besorgen:

Credits ausgeben – Direkte Aktivierung einer Belohnung durch Credits

Gewinnspiel – „Kauf“ eines Lostopf-Tickets für 2.000 Credits

Für eure verdienten Credits bekommt ihr entweder direkt Belohnungen über das Kontroll-Center der Aktion oder ihr nehmt an dem Gewinnspiel teil.

Das Highlight der Sofort-Belohnungen ist ein Paket mit CoD-Points. Für 17.500 Credits bekommt ihr 1.100 CoD-Points, was einem Wert von 10 € entspricht. Daneben gibt es XP-Token, Wallpaper für Desktop und Handy und dynamische Designs für eure PlayStation.

Beim Gewinnspiel gibt es nicht nur Ingame-Belohungen, ihr könnt sogar einen Controller oder Headset gewinnen:

6x 12 Monate PS Plus

3x Midnight Blue Dualshock 4

3x Midnight Black Dualshock 4

4 Wireless Gold Headset

3x 13.000 CoD-Points

3x 5.000 CoD-Points

Die möglichen Belohnungen des Gewinnspiels.

Ein Ticket für das Gewinnspiel kostet 2.000 Credits und ihr könnt auch mehrere Tickets „kaufen“, um eure Chancen zu erhöhen. Beachtet jedoch die Teilnahme-Bedienungen (via cod.playstation.com). So braucht ihr unter anderem einen Wohnsitz in Deutschland, Schweiz oder Österreich und müsst mindestens 18 Jahre alt sein.

Die Auslosung der Gewinne erfolgt zufällig und wenn ihr etwas gewonnen habt, bekommt ihr eine Nachricht über das PlayStation-Netzwerk.

Die Aktion ist ein weiterer Baustein bei der Kooperation von Call of Duty und PlayStation. Die Belohnungen können sich durchaus sehen lassen, doch dafür sind die Missionen teilweise auch echt happig.

Was sagt ihr zu der Aktion? Meldet ihr euch an und startet regelmäßig Missionen oder lasst ihr es gleich sein, weil euch der Aufwand zu hoch ist? Diskutiert mit uns und anderen Lesern in den Kommentaren auf MeinMMO.